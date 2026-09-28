Потреби на ведення війни наступного року можуть зрости на $20 млрд порівняно з 2026-м.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії.

Вартість війни у 2027 році: що відомо

За оцінками Міністерства оборони, у 2027 році потреби України на ведення війни можуть сягнути $175 млрд. Це на $20 млрд більше, ніж оцінка на 2026 рік, яка становить $155 млрд.

Зараз дивляться

Водночас у проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено близько $100 млрд. Тому частину необхідного ресурсу Україні доведеться залучати додатково.

Єрмоличев заявив, що йдеться про потребу у $70 млрд. При цьому покривати її планують не лише прямим фінансуванням від партнерів, а й за допомогою інших форматів військової підтримки.

— Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом чотирьох років, — зазначив він.

Серед таких механізмів перший заступник міністра назвав Рамштайн, PURL та інші формати, які дозволяють Україні отримувати безпосередньо озброєння.

У Мінфіні стверджують, що цього разу змінили підхід до формування оборонних видатків. У попередні роки на початковому етапі бюджетного планування на сектор закладали менше від реальної потреби, після чого фінансування доводилося збільшувати протягом року.

У проєкті бюджету на 2027 рік ресурс на сектор безпеки й оборони збільшили одразу на 518 млрд грн — приблизно з 4,4 трлн грн до 4,9 трлн грн.

— Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн, — пояснив Єрмоличев.

Зокрема, у розрахунках на 2027 рік уже врахували близько 300 млрд грн, необхідних через підвищення з 1 липня грошового забезпечення військовослужбовців та пов’язані з обороною соціальні виплати.

У бюджеті на 2026 рік ці додаткові 300 млрд грн наразі не відображені. Їх планують профінансувати з внутрішніх джерел.

Водночас розрахунки на 2027 рік поки не враховують можливого збільшення чисельності військовослужбовців, оскільки цей показник, за словами першого заступника міністра, складно спрогнозувати.

Ще одним фінансовим резервом має стати збільшений Резервний фонд під Міністерством фінансів.

Єрмоличев зазначив, що у 2026 рік Україна входила з приблизно 140 млрд грн у загальному фонді. На наступний рік планують закласти вже 200 млрд грн.

У Мінфіні розраховують, що це дозволить державі мати більший запас коштів для реагування на додаткові потреби, які можуть виникати протягом року.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що йдеться про дефіцит фінансування у $27 млрд від загальної потреби у $155 млрд.

Близько $7 млрд із цієї суми планують забезпечити за рахунок внутрішніх ресурсів.

Ще близько $20 млрд необхідні переважно для озброєння та пов’язаних із ним витрат. Цю частину Україна намагається закрити разом із міжнародними партнерами.

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