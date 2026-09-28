Усі фінансові потреби України в обороні мають бути профінансовані до кінця року, а оборонні замовлення за кошти партнерів – виконані на 100%.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 28 вересня.

Зеленський про строки для забезпечення оборонного фінансування

Президент провів нараду з прем’єр-міністром України та дипломатичною командою щодо ключових пріоритетів у роботі з партнерами на найближчі тижні.

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– Конкретні рішення, напрямок домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність премʼєр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Я розраховую на дієву підтримку від парламентарів, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що представники уряду мають до 15 жовтня виконати свою частину зобов’язань, необхідних для залучення фінансування, якого потребує Україна.

Після цього, за словами президента, аналогічний чіткий графік роботи має бути визначений для парламенту. Уряд та українські дипломати координуватимуть свої дії з народними депутатами.

– Уряд, МЗС, Офіс президента, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Україна досі не отримала частину передбаченого міжнародного фінансування. Через це Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо пріоритетності державних видатків.

У таких умовах уряд продовжує застосовувати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити основні потреби держави – оборону та людей.

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