Українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку на Донеччині, відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою і повернули ще 51 кв. км української території.

Про результати третього етапу операції Вівальді повідомили у Третьому армійському корпусі та його командир, бригадний генерал Андрій Білецький.

Третій етап операції Вівальді: що відомо

Третій армійський корпус завершив третій етап наступальної операції Вівальді. Українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою на Донеччині.

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За даними Третього корпусу, протягом цього етапу Сили оборони повернули ще 51 кв. км української території. Від початку наступальних дій у межах операції Вівальді загальна площа повернутих територій сягнула 176 кв. км.

Втрати російських військ під час третього етапу у корпусі оцінюють у близько 2 тис. осіб. Ще понад 250 російських військових потрапили в полон.

За словами Андрія Білецького, одним із ключових завдань третього етапу операції стало взяття селища Нового. Цей населений пункт російські війська використовували як важливий хаб на плацдармі, а контроль над висотами навколо нього давав можливість утримувати ініціативу на цій ділянці фронту.

Для цього українські військові намагалися приховати справжній напрямок основного удару. За словами Білецького, російське командування очікувало активних дій Сил оборони на іншій ділянці та спрямовувало туди резерви.

— Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового, — заявив Білецький.

Під час прориву російської оборони Третій корпус застосував модернізовані радянські БТР-60. Машини переробили на дистанційно керовані роботизовані комплекси-камікадзе та спрямовували на укріплені позиції противника.

За даними корпусу, за допомогою таких комплексів українські військові підривали найбільш укріплені позиції росіян, полегшуючи подальше просування штурмових підрозділів.

У Третьому корпусі також повідомили про випадки, коли російські військові здавалися в полон підрозділами. Серед полонених були офіцери, артилеристи та оператори БпЛА.

Ключову роль під час третього етапу Вівальді, за даними корпусу, відіграли бійці Третьої штурмової бригади.

Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом і розгорнув оборону на нових рубежах. До штурмових дій також залучали 10 мобільний прикордонний загін Дозор.

Що відомо про попередні етапи операції Вівальді

Про початок масштабної наступальної операції Вівальді на Лиманському напрямку Третій армійський корпус офіційно повідомив 15 вересня. До цього операція тривалий час проходила в режимі інформаційної тиші.

На першому етапі українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км та деокупували ще 10 кв. км.

Тоді було звільнено Середнє, а також зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. За даними Третього корпусу, втрати 20 та 25 армій РФ на цьому етапі становили близько 1,5 тис. військових.

Під час наступних етапів українські сили продовжили просування та використовували безпілотні й наземні роботизовані системи. Зокрема, корпус повідомляв про обхідний маневр із десантуванням наземних роботів у тил російських військ.

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