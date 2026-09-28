Ризики для цифрової інфраструктури зберігатимуться до завершення війни, тому держава використовує різні способи захисту даних і систем.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів в інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чи може Україна залишитися без інтернету через удари по дата-центрах

За словами Корецького, загроза російських ударів стосується не лише енергетики, а й цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ризики для таких об’єктів, за його оцінкою, зберігатимуться до завершення війни.

Зараз дивляться

Прем’єр підтвердив, що захист дата-центрів і мобільного зв’язку вже обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

— Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни, — заявив Корецький.

Водночас він не сказав, що Україна неминуче повністю залишиться без інтернету. За його словами, завдання держави — завчасно враховувати найскладніший розвиток подій і відповідно вибудовувати захист.

Для цього використовують різні підходи залежно від конкретної системи чи об’єкта. Частина інфраструктури може бути фізично захищена, дані та сервіси — розподілені між різними майданчиками.

— По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в “хмарі”, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось — всі три одночасно, — розповів прем’єр.

За його словами, універсального рішення для всіх об’єктів немає. Однак під час планування захисту цифрової інфраструктури необхідно орієнтуватися на найгірший можливий сценарій.

— Треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе — це факт, — наголосив Корецький.

РФ посилила удари по дата-центрах України

Заява прем’єра пролунала після серії російських атак на українську цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру.

Як раніше повідомляла Financial Times, протягом останнього тижня РФ посилила удари по дата-центрах та об’єктах операторів зв’язку.

25 вересня один із об’єктів телекомунікаційного оператора Datagroup був уражений ударним безпілотником. Компанія повідомила, що після пошкодження дата-центру продовжила роботу з резервних майданчиків.

За даними Мінцифри, після російських ударів у Києві та області близько 100 тис. домогосподарств тимчасово залишилися без доступу до інтернету.

Удари також зачепили інфраструктуру низки інтернет-провайдерів і хостингових компаній. Пошкодження дата-центрів вплинули не лише на доступ до мережі, а й на роботу окремих онлайн-сервісів.

Наслідки ударів стали відчутними й для українських медіа. 26 вересня низка телеканалів повідомила про технічні проблеми з мовленням після пошкодження інфраструктури телекомунікаційного оператора Cosmonova.

Про перебої повідомляли Суспільне, Армія TV, Ми — Україна+ та Новини.LIVE. В окремих випадках тимчасово зникав телевізійний сигнал або не працювала частина онлайн-сервісів.

У Cosmonova тоді заявили про повторне ураження основного ядра та дата-центру.

У Мінцифри зазначали, що фахівці відновлюють пошкоджену цифрову й телекомунікаційну інфраструктуру та паралельно працюють над підвищенням її стійкості.

25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що питання дата-центрів розглядали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, були ухвалені додаткові рішення для захисту та забезпечення безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, критично важливих для зв’язку.

Фото: Сергій Корецький

Джерело : ТСН

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.