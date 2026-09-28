У Німеччині заговорили про можливу допомогу Україні з ідентифікацією українських чоловіків призовного віку, які перебувають у країні. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що німецька влада готова допомогти Україні отримати відповідні дані. Йдеться, зокрема, про інформацію з баз щодо соціальних виплат та посвідок на проживання.

Після цієї заяви виникло питання, а чи може обмін даними між Німеччиною та Україною призвести до повернення чоловіків мобілізаційного віку в Україну та як саме це може відбуватися.

Чи буде примусове повернення чоловіків з Німеччини в Україну, читайте на Фактах ICTV.

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Чи буде примусове повернення чоловіків з Німеччини

Через резонанс про примусове повернення українців, вже висловили свою думку деякі правники. Адвокати Юрій Демченко та Ярослав Куц по-різному оцінюють подальший розвиток подій. Демченко звертає увагу на чинні юридичні обмеження, тоді як Куц описує можливий алгоритм дій української сторони, якщо такий обмін інформацією справді запрацює.

Член Асоціації адвокатів України Ярослав Куц пояснив в ефірі Новини.Live, що передача інформації про українців за кордоном може стати лише першим етапом. За його словами, йдеться про українських чоловіків віком від 18 до 62 років, які перебувають у Німеччині.

Повернення чоловіків з Німеччини: як може відбуватися

Після того як Україна отримає інформацію про їхнє місце проживання, далі вже можуть працювати українські державні органи.

Куц звертає увагу на роль консульських установ. Саме через них, на його думку, найімовірніше, і відбуватиметься подальша комунікація з чоловіками, які перебувають за кордоном.

Спочатку консульська установа може надіслати офіційне повідомлення про необхідність з’явитися до ТЦК. Якщо людина не відреагує на перше повідомлення, може бути направлене повторне. За словами Куца, далі можуть виникнути інші механізми впливу.

Адвокат не виключає, що якщо такий механізм запрацює системно, для роботи з українцями за кордоном можуть створити окремі підрозділи.

За його словами, вони могли б займатися саме випадками, коли людина не реагує на повідомлення та не виконує вимоги України.

Куц припускає, що в такому разі йтиметься вже не просто про інформування українців, а про комплекс заходів, спрямованих на те, щоб людина повернулася в Україну.

Він також оцінює весь можливий процес як досить тривалий — приблизно від шести місяців до року.

При цьому адвокат звертає увагу, що у Європейському Союзі немає рішення, яке просто дозволяло б повертати в Україну людей, що перебувають під тимчасовим захистом, лише через те, що Україна проводить мобілізацію.

Повернення чоловіків з Німеччини: про що варто знати

Адвокат Юрій Демченко звертає увагу на іншу сторону питання, а саме на захист персональних даних і відсутність готового механізму для примусового повернення.

За його словами, сама інформація про те, що українець живе в Німеччині, для України не є чимось принципово новим. Багато чоловіків уже вказували іноземне місце проживання під час оновлення військово-облікових даних у Резерв+.

Тому, на думку Демченка, сама передача Україні інформації про місце проживання людини не означає, що з нею одразу щось відбудеться.

Інше питання, а чи може Німеччина передавати такі персональні дані. Адвокат наголошує, що просто передати їх на запит іншої держави не можна. Для цього потрібна відповідна процедура з урахуванням законодавства про захист персональних даних.

Так само, за його словами, питання депортації українських чоловіків через невиконання військового обов’язку зараз не стоїть.

Чи можливе примусове повернення чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини в Україну

Демченко пояснює, що мобілізація в Україні діє на території України. Німеччина не може просто застосувати українські правила мобілізації до людини, яка перебуває на її території.

Він також зазначає, що чинні міжнародні домовленості між Україною та Німеччиною не передбачають простої передачі людини Україні через невиконання нею військового обов’язку.

Теоретично ситуація може змінитися, але для цього, за оцінкою адвоката, потрібно змінювати європейське та німецьке законодавство, а також укладати відповідні угоди.

Саме тому Демченко вважає, що швидкого механізму примусового повернення українських чоловіків із Німеччини очікувати не варто. Він говорить про значно довший процес, орієнтовно два-три роки, якщо для цього справді почнуть змінювати законодавство.

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