Росія розпочала додаткову мобілізацію та планує збільшити залучення іноземців до своєї армії. Зараз на території РФ перебувають понад 8 тис. військових із Північної Кореї. Ще близько 10 тис. жителів КНДР відбирають для підготовки та подальшого перекидання до РФ.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 28 вересня.

Зеленський про додаткову мобілізацію в Росії

Президент зазначив, що відповідну інформацію було представлено під час доповіді ГУР Міноборони щодо подальших планів Росії.

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– Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тис. північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тис. – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію, – сказав Зеленський.

РФ уже розпочала додаткову мобілізацію та нарощує кількість людей, яких залучає до війська різними способами.

– Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо, – зауважив глава держави.

Зеленський розповів, що Росія розраховується з Північною Кореєю за військову допомогу технологіями.

За технічної підтримки РФ на території КНДР уже розгорнули виробництво ударних безпілотників типу Шахед.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Путін може перейти до розширення мобілізації в Росії після виборів до Державної думи РФ, запланованих на 21 вересня.

Як зазначив президент, Путін може розраховувати на мобілізацію від 300 до 500 тис. осіб.

Швидко підготувати таку кількість новобранців Росія не зможе. Через це, на його думку, значну частину мобілізованих можуть відправляти на фронт із мінімальною підготовкою, що призведе до ще більших втрат.

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