Служба безпеки заявляє про активізацію російських спецслужб у створенні фейкових сайтів і сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних та безпекових органів, СБУ та українських медіа.

Про це СБУ повідомила у понеділок, 28 вересня.

РФ масово створює фейкові сторінки держорганів та ЗМІ

– Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб щодо створення інтернет-сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів нашої держави, а також вітчизняних ЗМІ, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, через такі фейкові ресурси російська сторона намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії.

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Їх використовують для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та послаблення позицій держави на міжнародній арені.

Російські спецслужби також використовують підроблені ресурси для отримання персональних даних українців.

Як встановили в СБУ, користувачі, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах або канали в месенджерах, часто стають жертвами зламу облікових записів. У такий спосіб зловмисники можуть викрадати персональну інформацію.

Надалі отримані дані російські спецслужби використовують для вербувальних операцій та збору конфіденційної інформації. Особливий інтерес для них становлять дані про бойову й оперативну діяльність ЗСУ.

– Серед іншого, Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України. У зв’язку з цим СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами, – йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки закликали громадян повідомляти на гарячу лінію про підозрілі інтернет-адреси або повідомлення від людей, які називаються співробітниками СБУ.

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