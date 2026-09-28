У застосунку Дія тимчасово обмежено доступ до цифрових документів та деяких державних послуг.

Про це повідомили в пресслужбі Дії 28 вересня.

У Дії тимчасово недоступні документи й деякі послуги: що відомо

Причиною обмеження до деяких документів та послуг стали планові технічні роботи, які наразі проводить Державна міграційна служба.

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Зокрема, користувачі можуть тимчасово не бачити у застосунку свої електронні паспорти та посвідчення водія.

Українців закликають заздалегідь підготуватися до можливих перевірок і мати при собі альтернативні документи.

— Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися єДокументом у Дії, — зазначається у повідомленні компанії.

У Дії запевнили, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути застосунок до звичного режиму.

Про повне відновлення стандартного функціоналу застосунку буде повідомлено додатково.

Фото: Дія

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