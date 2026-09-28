У Дії тимчасово недоступні паспорти та посвідчення водія: яка причина
У застосунку Дія тимчасово обмежено доступ до цифрових документів та деяких державних послуг.
Про це повідомили в пресслужбі Дії 28 вересня.
У Дії тимчасово недоступні документи й деякі послуги: що відомо
Причиною обмеження до деяких документів та послуг стали планові технічні роботи, які наразі проводить Державна міграційна служба.
Зокрема, користувачі можуть тимчасово не бачити у застосунку свої електронні паспорти та посвідчення водія.
Українців закликають заздалегідь підготуватися до можливих перевірок і мати при собі альтернативні документи.
— Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися єДокументом у Дії, — зазначається у повідомленні компанії.
У Дії запевнили, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути застосунок до звичного режиму.
Про повне відновлення стандартного функціоналу застосунку буде повідомлено додатково.
Фото: Дія