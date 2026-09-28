Загальна нестача коштів на оборону становить $27 млрд: близько $7 млрд уряд планує вивільнити всередині країни завдяки економії та перерозподілу видатків, тоді як решту $20 млрд необхідно залучити для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини.

Україні бракує $27 млрд на оборонні потреби

За словами Сергія Корецького, потреби оборонного бюджету наразі перевищують наявне фінансування на $27 млрд. Уряд разом з іншими органами влади працює над тим, щоб знайти необхідні ресурси та не допустити нестачі коштів на ключові потреби Сил оборони.

Зараз дивляться

Частину дефіциту Україна розраховує покрити власними силами. Йдеться приблизно про $7 млрд, які уряд планує вивільнити завдяки жорсткішій економії державних коштів, перегляду витрат та перерозподілу вже передбаченого фінансування.

Корецький пояснив, що потреби держави постійно змінюються, тому уряду доводиться переглядати пріоритетність програм та шукати додаткові внутрішні резерви.

— Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас, — наголосив прем’єр.

Після такого перерозподілу незакритими залишатимуться ще близько $20 млрд. Для пошуку цих грошей президент, уряд та інші органи влади працюють із міжнародними партнерами.

На що Україні потрібні ще $20 млрд

Додаткове фінансування необхідне передусім для забезпечення Сил оборони озброєнням і технікою. Йдеться про дрони, ракети та інші засоби, необхідні українським військовим.

Наступним етапом має стати визначення конкретних джерел та механізмів надходження цих коштів. Корецький зазначив, що цим безпосередньо займатимуться Міністерство оборони та Міністерство фінансів разом із партнерами України.

Водночас уряд має вирішувати не лише питання поточного дефіциту. За словами прем’єра, вже зараз необхідно планувати, за рахунок яких джерел Україна фінансуватиме всі необхідні видатки у 2027 році.

На чому уряд планує економити

Одним із джерел приблизно $7 млрд внутрішнього фінансування має стати скорочення або призупинення видатків, які в умовах війни не належать до першочергових.

Корецький пояснив, що уряд переглядає державні програми та перерозподіляє кошти на користь оборони. Серед напрямів, фінансування яких можуть поставити на паузу, він назвав дороги, програми стійкості та культуру.

При цьому йдеться не про однакове скорочення всіх бюджетних програм. Критичні для держави та населення видатки мають залишитися профінансованими.

Пенсії та зарплати лікарів і вчителів скорочувати не планують

Окремо прем’єр наголосив, що режим економії не повинен позначитися на основних соціальних зобов’язаннях держави.

— Попри дефіцит державного бюджету, усі соціальні видатки — пенсії, зарплати лікарів, учителів — мають бути профінансовані вчасно та в повному обсязі. Іншого варіанту в нас немає, — заявив Корецький.

Натомість фінансування інших програм, які не є першочерговими або критично необхідними, можуть тимчасово призупиняти. Повернутися до них уряд планує після надходження необхідних коштів від міжнародних партнерів.

Так само серед безумовних пріоритетів залишається грошове забезпечення військовослужбовців та підтримка їхніх сімей.

Що потрібно для отримання міжнародного фінансування

Залучення зовнішніх коштів залежить і від виконання Україною домовленостей із партнерами. Корецький заявив, що уряд зі свого боку має до 15 жовтня ухвалити всі рішення, необхідні для отримання вже обіцяної міжнародної фінансової допомоги.

Водночас для частини фінансування необхідні рішення Верховної Ради. Прем’єр закликав народних депутатів ухвалити законопроєкти, від яких безпосередньо залежить надходження коштів від партнерів.

За його словами, в умовах війни держава має швидко переглядати пріоритети та спрямовувати ресурси передусім на ті потреби, від яких залежить її здатність продовжувати оборону.

— Ми повинні діяти на випередження, гнучко, швидко ухвалювати рішення, оцінюючи кожен крок за одним критерієм: чи веде це до виживання держави, нації, нашого суверенітету. Якщо веде — все інше не має значення, потрібно брати та робити, — заявив Корецький.

Раніше прем’єр-міністр запевнив, що виплати військовослужбовцям до кінця року здійснюватимуться стабільно та в повному обсязі.

За словами Корецького, до пріоритетних видатків належать грошове забезпечення військових, передбачені виплати родинам загиблих та підтримка сімей військовослужбовців.

Дефіцит коштів на інші оборонні потреби не повинен позначитися на цих виплатах.

Фото: Кабмін

Джерело : ТСН

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