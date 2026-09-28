В Україні до 31 березня збережуть чинні пільгові ціни на газ для населення та підприємств, які виробляють тепло.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Ціни на газ до 31 березня: що відомо

За словами Корецького, уряд вирішив зберегти чинні пільгові ціни на природний газ для населення та виробників тепла до 31 березня.

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Рішення ухвалили з урахуванням мораторію на підвищення тарифів, який Верховна Рада запровадила на період воєнного стану. Ще одним фактором прем’єр назвав складну соціально-економічну ситуацію в країні.

Водночас Корецький заявив, що уряд разом з іншими органами влади продовжує працювати над змінами у системі тарифної політики в межах зобов’язань перед міжнародними партнерами.

За його словами, йдеться про перехід до прозорішого та справедливішого механізму формування тарифів. Паралельно влада планує посилювати адресну підтримку українців, які найбільше її потребують.

Скільки українці зараз платять за газ

Для клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України тарифний план Фіксований становить 7,96 грн за 1 куб. м газу. Ціна за цим тарифним планом була визначена на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Таким чином, рішення уряду щодо пільгових цін на газ не означає запровадження нового тарифу для побутових клієнтів Нафтогазу — чинна ціна для них залишається без змін.

Нагадаємо, що з 1 жовтня основні тарифи на комунальні послуги для населення суттєво не змінюються. Для більшості побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за 1 кВт·год.

Для домогосподарств з електроопаленням на опалювальний період передбачена пільгова ціна — 2,64 грн за 1 кВт·год за перші 2000 кВт·год споживання протягом місяця. Обсяг понад цей ліміт оплачується за тарифом 4,32 грн за 1 кВт·год.

Єдиного тарифу на холодну воду для всієї України немає. Вартість водопостачання та водовідведення встановлюється залежно від міста та постачальника.

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