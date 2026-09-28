В Україні через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг тимчасово не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Оформлення паспортів в Україні

За інформацією ДМС, через проблеми з каналами зв’язку в період з 28 до 30 жовтня включно громадянам тимчасово не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів.

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Як зазначається, це відбулося через тимчасове обмеження доступу до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України внаслідок технічної несправності обладнання оператора електронних комунікаційних послуг.

Крім того, на період проведення фахівцями відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту Державної міграційної служби.

У ДМС України просять громадян врахувати зазначену інформацію під час планування візитів та перепрошують за тимчасові незручності.

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