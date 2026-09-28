В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: причини та терміни
- Через технічні проблеми в мережі оператора зв’язку Державна міграційна служба України тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів.
- Обмеження діятимуть з 28 до 30 вересня включно. Також тимчасово не працює офіційний вебсайт ДМС.
В Україні через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг тимчасово не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів.
Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
Оформлення паспортів в Україні
За інформацією ДМС, через проблеми з каналами зв’язку в період з 28 до 30 жовтня включно громадянам тимчасово не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів.
Як зазначається, це відбулося через тимчасове обмеження доступу до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України внаслідок технічної несправності обладнання оператора електронних комунікаційних послуг.
Крім того, на період проведення фахівцями відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту Державної міграційної служби.
У ДМС України просять громадян врахувати зазначену інформацію під час планування візитів та перепрошують за тимчасові незручності.