Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 вересня: ЗСУ знищили ще 2 090 окупантів і 49 артсистем
Втрати ворога на 28 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу знешкодили ще 2 090 російських військових.
Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1,531 млн.
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Втрати ворога на 28 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;
- танків – 12 385 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;
- артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;
- РСЗВ – 2 165 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 679 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;
- крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;
- спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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