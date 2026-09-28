Втрати ворога на 28 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу знешкодили ще 2 090 російських військових.

Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1,531 млн.

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Втрати ворога на 28 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;

танків – 12 385 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;

артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;

РСЗВ – 2 165 (+2) од.;

засобів ППО – 1 679 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;

спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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