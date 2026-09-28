Новий навчальний рік в Україні розпочався 1 вересня. Цього року підготовка шкіл до зими проходить в умовах можливих проблем з енергопостачанням та безпекою. Це безпосередньо стосується і організації навчання школярів.

Тож коли будуть зимові канікули 2026-2027, скільки вони триватимуть та чи передбачили додатковий відпочинок для учнів, розбиралися Факти ICTV.

Коли почнуться зимові канікули у 2026 році

У НУШ розповіли, скільки триватимуть зимові канікули 2026-2027. У новому навчальному році зимові канікули заплановані з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Після завершення відпочинку школярі мають повернутися до навчання 11 січня.

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Загалом орієнтовний графік канікул на навчальний рік такий:

осінні триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;

зимові — з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

весняні канікули триватимуть з 22-28 березня 2027 року.

Окремі дати можуть відрізнятися залежно від рішення конкретної школи. Заклади освіти мають право самостійно визначати організацію навчального процесу з урахуванням безпекової ситуації.

Чи будуть додаткові зимові канікули 2026-2027 в школах

Загального рішення про додаткові канікули для всіх українських школярів немає.

Проте у Києві для першокласників передбачили додатковий тиждень відпочинку, а саме з 15 до 21 лютого 2027 року. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.

Для учнів старших класів у столиці додаткових канікул не передбачили. Інформації про аналогічні додаткові канікули для першокласників в інших регіонах наразі немає.

Коли канікули у школах Києва

У столичних школах зимовий відпочинок також запланований з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Осінні канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада, весняні з 22 до 28 березня. Для першокласників додатково передбачили канікули 15-21 лютого.

Другий семестр розпочнеться 11 січня, а орієнтовна дата останнього дзвоника у київських школах 28 травня 2027 року.

При цьому остаточна організація навчання залежатиме від рішень конкретного закладу освіти та ситуації у місті.

Окремі зміни в організації навчання взимку можливі через безпекову та енергетичну ситуацію. МОН уже надало школам рекомендації щодо роботи під час тривалих повітряних тривог та відключень електроенергії.

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