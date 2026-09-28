Зимові канікули 2026-2027: скільки днів відпочиватимуть школярі
Новий навчальний рік в Україні розпочався 1 вересня. Цього року підготовка шкіл до зими проходить в умовах можливих проблем з енергопостачанням та безпекою. Це безпосередньо стосується і організації навчання школярів.
Тож коли будуть зимові канікули 2026-2027, скільки вони триватимуть та чи передбачили додатковий відпочинок для учнів, розбиралися Факти ICTV.
Коли почнуться зимові канікули у 2026 році
У НУШ розповіли, скільки триватимуть зимові канікули 2026-2027. У новому навчальному році зимові канікули заплановані з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Після завершення відпочинку школярі мають повернутися до навчання 11 січня.
Загалом орієнтовний графік канікул на навчальний рік такий:
- осінні триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;
- зимові — з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;
- весняні канікули триватимуть з 22-28 березня 2027 року.
Окремі дати можуть відрізнятися залежно від рішення конкретної школи. Заклади освіти мають право самостійно визначати організацію навчального процесу з урахуванням безпекової ситуації.
Чи будуть додаткові зимові канікули 2026-2027 в школах
Загального рішення про додаткові канікули для всіх українських школярів немає.
Проте у Києві для першокласників передбачили додатковий тиждень відпочинку, а саме з 15 до 21 лютого 2027 року. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.
Для учнів старших класів у столиці додаткових канікул не передбачили. Інформації про аналогічні додаткові канікули для першокласників в інших регіонах наразі немає.
Коли канікули у школах Києва
У столичних школах зимовий відпочинок також запланований з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Осінні канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада, весняні з 22 до 28 березня. Для першокласників додатково передбачили канікули 15-21 лютого.
Другий семестр розпочнеться 11 січня, а орієнтовна дата останнього дзвоника у київських школах 28 травня 2027 року.
При цьому остаточна організація навчання залежатиме від рішень конкретного закладу освіти та ситуації у місті.
Окремі зміни в організації навчання взимку можливі через безпекову та енергетичну ситуацію. МОН уже надало школам рекомендації щодо роботи під час тривалих повітряних тривог та відключень електроенергії.