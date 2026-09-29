Зараз в Україні зберігається досить тепла погода, однак вона має змінний характер. Після кількох сонячних і теплих днів температура поступово почне знижуватися. Найвідчутніше похолодання очікується напередодні вихідних.

Тож коли будуть заморозки в Україні 2026 та де їх очікувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли будуть перші заморозки в Україні

За прогнозом очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, перше помітне похолодання припаде на кінець поточного робочого тижня. До Черкащини почне надходити сухе та холодніше повітря з північного сходу.

Зараз дивляться

Якщо небо залишатиметься ясним, уночі поверхня ґрунту може охолодитися до 0…-3 °C. Саме тому напередодні вихідних на Черкащині можливі перші осінні заморозки.

При цьому температура повітря вночі прогнозується на рівні +3…+8 °C, а вдень +11…+16 °C. Тобто заморозки насамперед можуть виникнути безпосередньо на поверхні ґрунту через нічне вихолоджування.

За кліматичними даними Черкащини, середня дата перших заморозків на поверхні ґрунту 3 жовтня. Однак у різні роки цей термін змінювався. Найраніше заморозки фіксували 31 серпня 1966 року, а 1974 року їх не було до 27 жовтня.

Коли очікувати на заморозки в Україні: прогноз на найближчі дні

Найнижчі температури наприкінці вересня та на початку жовтня прогнозують у західних і північних областях.

На Івано-Франківщині заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 °C очікуються вночі 29 і 30 вересня, а також 1 жовтня. Попередження поширюється і на Івано-Франківськ. Через це синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

На Буковині найближчими днями переважатиме антициклональна погода без опадів. Уночі в області прогнозують +5…+10 °C, у гірських районах 0…+5 °C. Проте вже 2-3 жовтня в горах температура може опускатися до -1 °C.

На Чернігівщині похолодання очікується ближче до 3-4 жовтня. За орієнтовним прогнозом місцевого гідрометцентру, мінімальна температура повітря може становити від -1 до +4 °C. Середньодобова температура прогнозується близько +5 °C, що приблизно на 4 °C нижче кліматичної норми.

Після цього на Чернігівщині очікується поступове потепління. 6-7 жовтня середньодобова температура може підвищитися до +11…+13 °C.

Заморозки також можливі на Полтавщині. Тут температура поступово знижуватиметься: від +15…+20 °C вдень на початку тижня до +10…+15 °C наприкінці. Уночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +2…+7 °C, а 3 жовтня на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 °C.

Причиною такої погоди є вплив потужного антициклону зі сходу. Він перешкоджає просуванню циклонів з Атлантики та південних морів. Через взаємодію атмосферних систем посилиться вітер, але істотних опадів синоптики не очікують.

Потім ситуація зміниться. Північний антициклон і холодна тилова частина атлантичного циклону сприятимуть надходженню прохолодного повітря з північного сходу.

Чи принесуть перші заморозки в Україні різке похолодання

Поява перших заморозків не означає, що в Україні одразу встановиться тривалий холодний період. Прогноз на початок жовтня показує, що похолодання буде нерівномірним і в окремих регіонах може бути короткочасним.

Раніше кліматологи також зазначали, що осінь 2026 року буде нестабільною, з помітними перепадами температури. За їхніми прогнозами, загалом сезон може виявитися теплішим за кліматичну норму, але це не виключає коротких хвиль холоду та ранніх заморозків.

Тому відповідь на питання, коли будуть заморозки в Україні, залежить передусім від регіону. Найперші зниження температури нижче 0 °C можливі вже наприкінці вересня — на початку жовтня, передусім на заході, півночі та в окремих центральних областях.

При цьому прогноз ще уточнюватиметься. Як наголошує Віталій Постригань, розвиток синоптичної ситуації продовжують відстежувати, тому точніші дані щодо температури та ймовірності заморозків з’являться ближче до відповідних дат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.