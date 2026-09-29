Під час відключення світла банківський застосунок нерідко зависає саме тоді, коли рідним терміново потрібні гроші. Проте переказати їх можна й без нього, якщо заздалегідь знати кілька робочих способів.

Чому банківський застосунок не працює без світла

Сервери банків і процесингові центри мають резервне живлення, тому рахунок працює, а гроші на ньому через знеструмлення ніхто не блокує. Ламається інша ланка — зв’язок між вашим смартфоном і сервером банку.

Люди часто думають, що збій стався в самому банку, хоча насправді проблема у зв’язку навколо телефону. Доступ до застосунку найчастіше зникає з таких причин.

Зараз дивляться

Домашній Wi-Fi зникає разом зі світлом, бо роутер живиться від розетки. Оптоволокно тут виграє, адже мережа GPON між провайдером і будинком пасивна й живлення не потребує. Достатньо невеликого ДБЖ для роутера та оптичного терміналу, і інтернет удома зазвичай лишається.

Мобільний інтернет слабшає. Базові станції переходять на резервне живлення, розраховане за державними вимогами щонайменше на 10 годин, а тисячі людей водночас перемикаються на мобільні дані. Через перевантаження замість звичного 4G телефон часто ловить лише повільний EDGE.

SMS-код для входу (OTP) через перевантаження мережі приходить із великою затримкою або не надходить зовсім. Щоправда, частина сучасних застосунків підтверджує вхід цифровим підписом на самому пристрої, без жодних повідомлень.

Застосунки з банерами, анімацією та графіками витрат не встигають завантажитися, коли швидкість з’єднання падає до кількох кілобайтів за секунду.

Смартфон розряджається раніше, ніж з’являється світло, або взагалі залишається вдома, поки ви на роботі чи в дорозі.

Тому на слабкому зв’язку виручають сайти платіжних сервісів — їхні сторінки важать у рази менше за звичний застосунок.

Як переказати гроші з карти на карту без застосунку банку

Переказати гроші з картки на картку можна не лише через банк, а й через платіжні сервіси, сайти яких відкриваються у звичайному браузері на будь-якому пристрої. Форма переказу завантажується навіть через повільний EDGE чи публічну точку доступу Starlink у кав’ярні або пункті незламності.

Під час такого переказу гроші списує й зараховує банк-партнер, а сайт лише передає дані. Надійні сервіси щороку підтверджують відповідність стандарту безпеки PCI DSS і зберігають дані карток у зашифрованому вигляді. Також звертайте увагу на позначки Visa Secure та Mastercard Identity Check — вони означають, що платіж підтверджується додатковим кодом від вашого банку.

Що потрібно для переказу з карти на карту

Сайти платіжних сервісів дають змогу перевести гроші з карти на карту з будь-якого пристрою під рукою — ноутбука, робочого комп’ютера чи смартфона колеги. Для цього знадобляться 16-значний номер вашої картки та термін її дії. Номер картки отримувача перевірте двічі, бо скасувати вже надісланий переказ не вийде.

Тризначний CVV-код зі зворотного боку картки вводьте лише на сторінці оплати й нікому його не диктуйте. Код підтвердження 3-D Secure надсилає ваш банк у SMS або в застосунку, тож тримайте телефон поруч. Після переказу збережіть квитанцію або скриншот екрана, щоб за потреби довести, що гроші відправлено.

На чужому ноутбуці чи смартфоні колеги не дозволяйте браузеру запам’ятовувати дані картки й закрийте вкладку одразу після переказу. Якщо ви входили в особистий кабінет сервісу, обов’язково вийдіть із нього, перш ніж повернути пристрій власнику.

Що перевірити перед переказом

Перш ніж підтвердити переказ, перевірте три речі.

Комісія. Зазвичай вона складається з фіксованої суми та відсотка від переказу, а ваш банк іноді бере ще й власну плату. Комісію сервісу сайт показує заздалегідь, а тариф свого банку варто уточнити окремо.

Інтернет-ліміт картки. Він має бути не меншим за суму переказу. Якщо платіж відхилили одразу після введення даних, найімовірніше, причина саме в ліміті.

Час зарахування. Зазвичай гроші надходять за кілька секунд, але залежно від банку отримувача можуть іти до трьох робочих днів.

Що робити, якщо гроші не прийшли на карту

Не поспішайте надсилати гроші повторно, навіть у дні масових відключень. Спершу знайдіть номер операції у збереженій квитанції й перевірте її статус на сайті сервісу, щойно зв’язок стане стабільнішим.

Якщо за три робочі дні гроші так і не надійшли, телефонуйте на гарячу лінію банку й назвіть номер операції та час її відправлення. Повторний переказ наосліп може списати гроші двічі, і тоді про повернення зайвої суми доведеться домовлятися вже з отримувачем.

Як підготуватися до відключення світла

Про дані карток, заряд телефону й запасний зв’язок краще подбати, поки вдома є світло, а не за кілька хвилин до термінового переказу. Більшість проблем під час блекауту вирішує такий набір:

Павербанк завжди тримайте зарядженим, а старий смартфон із SIM-карткою іншого оператора — як резервну лінію на випадок перевантаження мережі. Щойно зникає світло, вмикайте режим енергозбереження, зменшуйте яскравість екрана й вимикайте фонове оновлення програм — так заряду вистачить на кілька годин довше.

Інтернет-ліміт картки підвищте заздалегідь у застосунку банку, бо під час знеструмлення зробити це може не вийти.

Номери карток близьких збережіть у захищених нотатках телефону, які відкриваються без інтернету, і додайте туди номер гарячої лінії свого банку.

Невелика сума готівкою виручить у разі повного блекауту, коли не вдасться підключитися ні до мобільного інтернету, ні до Wi-Fi.

Домовтеся з рідними заздалегідь, на яку саме картку надсилати гроші в екстрених випадках. Так не доведеться з’ясовувати це в месенджері за слабкого сигналу. Також пам’ятайте, що банки встановлюють місячні ліміти на кількість і суму переказів із картки на картку.

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