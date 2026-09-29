Вдень у вівторок, 29 вересня, ворог атакував Суми керованими авіабомбами. Один з КАБів влучив у будівлю школи.

Про це заявив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Атака на Суми 29 вересня: які наслідки

– У Сумах приліт КАБів по школі, в якій знаходились діти: вони були в укритті, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару школа зазнала серйозних пошкоджень, повідомляє Суспільне. Як розповіла журналістам видання працівниця навчального закладу, у момент влучання в сховищі перебували близько 40 учнів.

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За попередньою інформацією, діти не постраждали.

Близько 15:35 у Сумах пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про застосування КАБів по місту.

Нагадаємо, 27 вересня російські війська завдали удару трьома авіабомбами по центральній частині Сум. Один із боєприпасів влучив на територію спеціалізованого дитячого будинку.

Унаслідок цього обстрілу загинули двоє людей, серед них 16-річна дівчина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Лисенко

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