Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 29 вересня: ліквідовано 1 440 окупантів та майже стільки ж БпЛА
Втрати ворога на 29 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 679-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,532 млн.
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Втрати ворога на 29 вересня 2026 року
- особового складу — близько 1 532 500 (+1 440);
- танків — 12 388 (+3);
- бойових броньованих машин — 25 463 (+13);
- артилерійських систем — 50 498 (+21);
- реактивних систем залпового вогню — 2 169 (+4);
- засобів протиповітряної оборони — 1 681 (+2);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 780 (+6);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня — 538 702 (+1 474);
- крилатих ракет — 5 118;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 155 031 (+296);
- спеціальної техніки — 4 765 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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