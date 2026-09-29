Втрати ворога на 29 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 679-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,532 млн.

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Втрати ворога на 29 вересня 2026 року

  • особового складу — близько 1 532 500 (+1 440);
  • танків — 12 388 (+3);
  • бойових броньованих машин — 25 463 (+13);
  • артилерійських систем — 50 498 (+21);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 169 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 681 (+2);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 780 (+6);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня — 538 702 (+1 474);
  • крилатих ракет — 5 118;
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 155 031 (+296);
  • спеціальної техніки — 4 765 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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