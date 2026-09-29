Втрати ворога на 29 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 679-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,532 млн.

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Втрати ворога на 29 вересня 2026 року

особового складу — близько 1 532 500 (+1 440);

танків — 12 388 (+3);

бойових броньованих машин — 25 463 (+13);

артилерійських систем — 50 498 (+21);

реактивних систем залпового вогню — 2 169 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1 681 (+2);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2 780 (+6);

безпілотників оперативно–тактичного рівня — 538 702 (+1 474);

крилатих ракет — 5 118;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 155 031 (+296);

спеціальної техніки — 4 765 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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