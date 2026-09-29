Президент Володимир Зеленський виключив колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський вивів зі складу РНБО Кравченка

Відповідний указ №970/2026 глава держави підписав 28 вересня. Документ передбачає внесення змін до складу РНБО та набирає чинності з дня опублікування.

Рішення ухвалили після звільнення Кравченка з посади генерального прокурора та органів прокуратури.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 7 вересня він подав заяву про відставку з посади генпрокурора на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливого “кришування” колл-центрів.

У ніч проти 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Він повідомив, що вирушив у п’ятиденне відрядження до Парижа для участі в слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей.

Того ж дня Зеленський відсторонив Кравченка від виконання обов’язків генерального прокурора, а 15 вересня Верховна Рада погодила його звільнення.

21 вересня Кравченко також подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Того ж дня її задовольнили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.