Зеленський після зустрічі з військовими: Затвердили далекобійні операції на жовтень
- Володимир Зеленський повідомив про затвердження плану далекобійних операцій України на жовтень.
- Також визначено напрямки необхідного постачання для F-16 до кінця 2026 року.
Після розмови Володимира Зеленського з представниками Міноборони та військовими були затверджені далекобійні санкції на жовтень та визначені напрямки постачання для F-16.
Про це глава держави заявив у вівторок, 29 вересня.
Зеленський про далекобійні санкції на жовтень
– Детальна розмова з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї, – зазначив президент.
Він додав, що за її підсумками був затверджений план далекобійних операцій України на жовтень. Також були визначені напрямки необхідного постачання для F-16 до кінця року.
– Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення, – зауважив він.
Президент також розповів про систему протидії реактивним Шахедам. За його словами, визначено перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Для її виробництва є чіткі строки, фінансування та обсяги, які потрібно забезпечити.
– Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів, – підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує використовувати далекобійні засоби у відповідь на російські атаки.
У ніч на 28 вересня українські сили уразили два оборонні підприємства на території Росії – у Тульській та Воронезькій областях. Крім того, підрозділи СБУ атакували нафтові об’єкти в Краснодарському краї.
За словами президента, українські удари також були спрямовані по об’єктах у Калузькій та Орловській областях, які Росія, за його словами, використовує для здійснення атак безпілотниками по Україні.