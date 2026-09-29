Після розмови Володимира Зеленського з представниками Міноборони та військовими були затверджені далекобійні санкції на жовтень та визначені напрямки постачання для F-16.

Про це глава держави заявив у вівторок, 29 вересня.

Зеленський про далекобійні санкції на жовтень

– Детальна розмова з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї, – зазначив президент.

Він додав, що за її підсумками був затверджений план далекобійних операцій України на жовтень. Також були визначені напрямки необхідного постачання для F-16 до кінця року.

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– Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення, – зауважив він.

Президент також розповів про систему протидії реактивним Шахедам. За його словами, визначено перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Для її виробництва є чіткі строки, фінансування та обсяги, які потрібно забезпечити.

– Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів, – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує використовувати далекобійні засоби у відповідь на російські атаки.

У ніч на 28 вересня українські сили уразили два оборонні підприємства на території Росії – у Тульській та Воронезькій областях. Крім того, підрозділи СБУ атакували нафтові об’єкти в Краснодарському краї.

За словами президента, українські удари також були спрямовані по об’єктах у Калузькій та Орловській областях, які Росія, за його словами, використовує для здійснення атак безпілотниками по Україні.

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