Дим і туман у Києві після російських атак: у ДСНС пояснили ситуацію
Уранці 30 вересня Київ накрили туман і забруднене повітря.
У ДСНС пояснили, що після попередніх російських обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, а антициклон та відсутність вітру утримують забруднення біля поверхні землі.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Якість повітря в Києві 30 вересня: що відомо
За поясненням ДСНС, після попередніх обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, які піднялися у верхні шари атмосфери. Через антициклон ці забруднення тимчасово притискаються ближче до землі.
Ситуацію посилює майже повна відсутність вітру, через що повітря зараз практично не продувається.
У ДСНС зазначили, що ситуація має поступово покращитися, коли посилиться вітер та з’явиться сонце.
У ДСНС рекомендують киянам зачинити вікна та кватирки й поки не провітрювати приміщення. Особливо ця рекомендація стосується жителів Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки.
Варто увімкнути очищувач повітря за його навності. Також у приміщенні можна провести вологе прибирання.
Водіям через погіршення видимості рекомендують користуватися протитуманними фарами та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.
Нічна атака на Київ 30 вересня: що відомо
У ніч проти 30 вересня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Вибухи у столиці лунали впродовж ночі, а наслідки зафіксували у кількох районах.
У Святошинському районі горів приватний будинок, ще близько десяти будинків були пошкоджені. В Оболонському районі сталося загоряння у будівлі магазину.
У Голосіївському районі рятувальники ліквідували загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. У Подільському районі були пожежі та руйнування у нежитловій і складській будівлях, а також горів двоповерховий приватний будинок.
У Солом’янському районі після атаки загорівся трав’яний настил на відкритій території.
Станом на ранок відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих у Києві.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.