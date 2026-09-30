Уранці 30 вересня Київ накрили туман і забруднене повітря.

У ДСНС пояснили, що після попередніх російських обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, а антициклон та відсутність вітру утримують забруднення біля поверхні землі.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зараз дивляться

Якість повітря в Києві 30 вересня: що відомо

За поясненням ДСНС, після попередніх обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, які піднялися у верхні шари атмосфери. Через антициклон ці забруднення тимчасово притискаються ближче до землі.

Ситуацію посилює майже повна відсутність вітру, через що повітря зараз практично не продувається.

У ДСНС зазначили, що ситуація має поступово покращитися, коли посилиться вітер та з’явиться сонце.

У ДСНС рекомендують киянам зачинити вікна та кватирки й поки не провітрювати приміщення. Особливо ця рекомендація стосується жителів Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки.

Варто увімкнути очищувач повітря за його навності. Також у приміщенні можна провести вологе прибирання.

Водіям через погіршення видимості рекомендують користуватися протитуманними фарами та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.

Нічна атака на Київ 30 вересня: що відомо

У ніч проти 30 вересня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Вибухи у столиці лунали впродовж ночі, а наслідки зафіксували у кількох районах.

У Святошинському районі горів приватний будинок, ще близько десяти будинків були пошкоджені. В Оболонському районі сталося загоряння у будівлі магазину.

У Голосіївському районі рятувальники ліквідували загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. У Подільському районі були пожежі та руйнування у нежитловій і складській будівлях, а також горів двоповерховий приватний будинок.

У Солом’янському районі після атаки загорівся трав’яний настил на відкритій території.

Станом на ранок відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих у Києві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.