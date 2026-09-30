Європейський Союз анонсував виділення €10 млн на облаштування укриттів в Україні. Інші партнери Коаліції також опрацьовують можливі обсяги фінансової підтримки.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій за підсумками засідання Коаліції укриттів для України.

Нові мобільні укриття в Україні: що відомо

Зазначається, що Мінрегіон представив проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на шкільних маршрутах у шести прифронтових областях.

Зараз дивляться

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

Мобільні укриття планують розміщувати на маршрутах шкільних автобусів, щоб діти мали захист не лише у навчальних закладах, а й дорогою до них.

За словами заступника міністра Артема Гусака, до реалізації проєкту вже долучилися українські області-донори. Водночас для покриття всіх потреб необхідне додаткове міжнародне фінансування.

Мінрегіон представив партнерам конкретні потреби кожного з шести регіонів та адресний розподіл коштів.

Що відомо про Коаліцію укриттів

Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року за спільною ініціативою урядів України та Фінляндії.

До неї приєдналися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.

Мета Коаліції – залучення міжнародного фінансування, модернізація наявних укриттів і будівництво нових захисних споруд.

Нагадаємо, модульні укриття встановлюють у містах України для швидкого забезпечення людей безпечними місцями під час повітряних тривог. Вони з’явилися у багатьох населених пунктах, а найбільше їх встановлюють у прифронтових містах, які щодня перебувають під загрозою російських атак.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.