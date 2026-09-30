Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керовані авіабомби, залучив для ударів 5 763 дрони-камікадзе та здійснив 1 938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій на 30 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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