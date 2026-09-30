Полтава — адміністративний центр Полтавської області в центральній частині України. Під час воєнного стану в місті діє комендантська година, упродовж якої перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціального дозволу заборонено.

У вересні 2026 року час дії обмежень у Полтаві та області змінили. Факти ICTV дізнавалися, коли починається та закінчується комендантська година у Полтаві та що змінилося.

Коли комендантська година у Полтаві 2026

Зараз комендантська година у Полтаві та області триває з 01:00 до 05:00.

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Тобто вийти на вулицю без спеціального дозволу не можна з першої години ночі до п’ятої ранку.

Починаючи з 2023 року, комендантська година на Полтавщині діяла з 00:00 до 04:00. У вересні 2026 року час змістили на одну годину вперед.

Рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, новий час враховує поточну безпекову ситуацію та дає змогу зберегти необхідні нічні обмеження.

Тривалість комендантської години при цьому не змінилася, адже вона, як і раніше, становить чотири години.

Чому змінили час комендантської години

Зміна часу відбулася через оновлення правил реагування на повітряні загрози. У вересні 2026 року уряд запровадив диференціацію сигналів повітряної тривоги залежно від рівня небезпеки.

Червоний рівень означає ракетну або ракетно-дронову загрозу, а також загрозу масованої атаки безпілотників. Жовтий рівень оголошують у разі загрози застосування дронів.

Уряд рекомендував військовому командуванню та військовим адміністраціям встановлювати комендантську годину з 01:00 до 05:00, а конкретні особливості визначати з урахуванням безпекової ситуації в громадах.

На Полтавщині відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Що заборонено під час комендантської години

Під час комендантської години без спеціального дозволу не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях.

Тому пересуватися містом у цей час можна лише у випадках і порядку, передбачених встановленими правилами та за наявності необхідних документів або дозволу.

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