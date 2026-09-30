Росія готує масштабну інформаційно-психологічну кампанію проти України після успішної операції з доставлення продовольства до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти готують фейкові ролики в Олешках

За даними української розвідки, зафіксовано перехоплення наказів командирам російських підрозділів, які утримують в блокуванні Олешки. Окупантам доручено знімати постановочні пропагандистські відео за участю місцевих цивільних мешканців.

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Згідно з задумом ворога, цивільних під примусом змушуватимуть:

позитивно висловлюватися про окупаційну армію, яка зруйнувала їхнє місто;

перекладати відповідальність за злочини РФ на українських військовослужбовців.

Прокудін наголосив, що подібні дії ворога є продовженням багатовікових імперських традицій підкорення та приниження людської гідності — від часів Івана Грозного та сталінського тоталітаризму до сучасної Росії.

— Логіка — незмінна. Їм недостатньо підкорити людину. Їм потрібно зламати її волю та змусити прославляти ката. Ми бачимо це в Олешках. Росіяни руйнують місто, залишають людей без їжі та води, а потім змушують перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття та диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими, — зазначив він.

Очільник Херсонської ОВА звернувся до окупантів із закликом припинити постановочні зйомки та надати реальну можливість врятувати цивільне населення.

Прокудін наголосив, що поки Росія займається пропагандистськими шоу та відмовляється від домовленостей щодо порятунку населення, в Олешках продовжують гинути люди.

Для дійсної допомоги громаді необхідні офіційні гуманітарні коридори для евакуації та безперешкодної доставки продуктів харчування, а не видання поодиноких гуманітарних наборів під прицілом відеокамер, пояснив він.

Попри дії окупантів, зазначив Прокудін, українська сторона та обласна влада продовжуватимуть надавати підтримку та допомогу мешканцям тимчасово окупованих Олешок.

Нещодавно стало відомо, що в Олешки вдалося доставити близько 4 тис. кг продовольства. За даними Херсонської ОВА, їжу направили за допомогою безпілотників.

Фото: Дмитро Лубінець

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