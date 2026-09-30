Російські окупаційні війська почали застосовувати нову модифікацію засобів ураження, оснастивши реактивний безпілотний літальний апарат особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження.

Про це повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

РФ вперше застосувала новий боєзаряд на реактивному дроні

За словами експерта, цей тип боєприпасу розроблений цілеспрямовано під конкретні завдання, які полягають у руйнуванні ключових об’єктів енергетики та транспортних шляхів.

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— Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному безпілотнику особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій, — зазначив він.

Конструктивно боєзаряд КРСН поєднує високу масу та спеціалізовані елементи ураження:

основний боєзаряд вагою 40 кг;

чотири модулі ураження, призначені для підвищення ефективності розрізання та руйнування металевих конструкцій.

Флеш припускає, що запровадження такого типу боєкомплекту свідчить про підготовку ворога до системних атак на магістральні мережі.

На його думку, у подальших планах Росії — завдання ударів по важливих високовольтних лініях електропередач.

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