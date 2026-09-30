У низці областей України через російський обстріл запроваджені аварійні відключення світла.

Аварійні відключення світла 30 вересня: що відомо

Як повідомило Укренерго, внаслідок зумовленого російським обстрілом перевантаження обладнання — у частині районів Києва, Київської, Чернігівської і Житомирської областей застосовані аварійні відключення електроенергії.

У компанії наголошують, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та повернути обладнання в роботу.

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– Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! – йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, що ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго були застосовані екстрені відключення, згодом столиця повернулась до звичайних графіків.

Також сьогодні вдень у Києві та п’яти областях було відсутнє світло після російських ударів по енергетиці.

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