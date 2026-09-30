Країни-партнери, які вже мають угоди з Україною у сфері безпілотних технологій, можуть продовжити переговори щодо доступу до нових українських розробок для боротьби з російськими реактивними дронами.

Україна може надати партнерам нові технології з перехоплення реактивних дронів

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Euronews.

За його словами, Україна вже випробовує нову технологію перехоплення у бойових умовах. Вона демонструє високу ефективність проти російських реактивних безпілотників, однак основним завданням залишається масштабування виробництва.

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Буданов зазначив, що Київ прагне наростити випуск таких засобів до настання найскладнішого періоду зими.

Водночас він наголосив, що йдеться не про передачу якогось одного конкретного виробу, а про загальний механізм співпраці між державами у сфері оборонних технологій.

За словами очільника ОП, країни, які вже уклали відповідні угоди з Україною, можуть вести подальші переговори щодо конкретних розробок, зокрема технологій для перехоплення реактивних БпЛА.

– Йдеться не про якийсь конкретний продукт. Йдеться про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції, – зауважив Буданов.

Буданов також висловив упевненість, що Україна зможе вийти на необхідні обсяги виробництва до найбільш складного етапу майбутньої зими.

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