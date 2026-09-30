Україна може надати партнерам нові технології з перехоплення реактивних БпЛА – Буданов
- Кирило Буданов заявив, що партнери України можуть обговорювати доступ до нових розробок для боротьби з російськими реактивними БпЛА.
- Йдеться про країни, які вже мають угоди у сфері дронових технологій.
- Водночас керівник Офісу президента назвав головний виклик у цьому питанні.
Країни-партнери, які вже мають угоди з Україною у сфері безпілотних технологій, можуть продовжити переговори щодо доступу до нових українських розробок для боротьби з російськими реактивними дронами.
Україна може надати партнерам нові технології з перехоплення реактивних дронів
Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Euronews.
За його словами, Україна вже випробовує нову технологію перехоплення у бойових умовах. Вона демонструє високу ефективність проти російських реактивних безпілотників, однак основним завданням залишається масштабування виробництва.
Буданов зазначив, що Київ прагне наростити випуск таких засобів до настання найскладнішого періоду зими.
Водночас він наголосив, що йдеться не про передачу якогось одного конкретного виробу, а про загальний механізм співпраці між державами у сфері оборонних технологій.
За словами очільника ОП, країни, які вже уклали відповідні угоди з Україною, можуть вести подальші переговори щодо конкретних розробок, зокрема технологій для перехоплення реактивних БпЛА.
– Йдеться не про якийсь конкретний продукт. Йдеться про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції, – зауважив Буданов.
Буданов також висловив упевненість, що Україна зможе вийти на необхідні обсяги виробництва до найбільш складного етапу майбутньої зими.