Втрати ворога на 30 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 680-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,533 млн.

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Втрати ворога на 30 вересня 2026 року

особового складу — близько 1 533 970 (+1 470);

танків — 12 388;

бойових броньованих машин — 25 463;

артилерійських систем — 50 519 (+21);

реактивних систем залпового вогню — 2 171 (+2);

засобів протиповітряної оборони — 1 682 (+1);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2 789 (+9);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 540 095 (+1 393);

крилатих ракет — 5 121 (+3);

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 155 363 (+332);

спеціальної техніки — 4 770 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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