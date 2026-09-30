Втрати ворога на 30 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 680-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,533 млн.

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Втрати ворога на 30 вересня 2026 року

  • особового складу — близько 1 533 970 (+1 470);
  • танків — 12 388;
  • бойових броньованих машин — 25 463;
  • артилерійських систем — 50 519 (+21);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 171 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 682 (+1);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 789 (+9);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 540 095 (+1 393);
  • крилатих ракет — 5 121 (+3);
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 155 363 (+332);
  • спеціальної техніки — 4 770 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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