Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 30 вересня: ліквідовано 1 470 окупантів та 21 артсистему
Втрати ворога на 30 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 680-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,533 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 30 вересня 2026 року
- особового складу — близько 1 533 970 (+1 470);
- танків — 12 388;
- бойових броньованих машин — 25 463;
- артилерійських систем — 50 519 (+21);
- реактивних систем залпового вогню — 2 171 (+2);
- засобів протиповітряної оборони — 1 682 (+1);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 789 (+9);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 540 095 (+1 393);
- крилатих ракет — 5 121 (+3);
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 155 363 (+332);
- спеціальної техніки — 4 770 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.