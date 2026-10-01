Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України заявив, що саме на фронті сьогодні виборюється незалежність держави та вирішується майбутнє України.

Зеленський привітав з Днем захисників та захисниць України

Глава держави зазначив, що 1 жовтня, у День Покрови та День захисників і захисниць, традиційно звертається до українців зі знакових місць. Цього разу він записав звернення безпосередньо на фронті.

За словами Зеленського, такі місця можуть не мати величної архітектури чи бути мальовничими, однак саме там – серед маскувальних сіток, військових шевронів і прапорів – сьогодні пишеться історія України та вирішується доля не лише держави, а й Європи та вільного світу.

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Президент наголосив, що стійкість України починається саме з фронту, пунктів управління та кожної позиції, яку утримують українські військові.

У зверненні Зеленський також згадав загиблих українських воїнів, процитувавши слова військового та поета Максима Кривцова про те, що війна – це насамперед імена. Президент назвав Віталія Скакуна, Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Назарія Гринцевича (Грєнку), Андрія Пільщикова (Джуса), Андрія Верхогляда, Ірину Цибух, Павла Петриченка, Олександра Мацієвського та інших захисників.

Він наголосив, що практично в кожній українській родині є імена людей, які згадують із болем, гордістю та вдячністю.

– Ми пам’ятаємо кожного й кожну. І точно не забудемо нікого з них, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що, попри щоденні російські атаки, удари та втрати, Україна продовжує боротьбу завдяки стійкості Сил безпеки й оборони.

Зеленський подякував військовим усіх родів військ і підрозділів – піхотинцям, десантникам, розвідникам, силам ППО, авіації, морякам, артилеристам, зв’язківцям, інженерам, операторам безпілотних систем, бійцям ЗСУ, ССО, Нацгвардії, СБУ, поліції та прикордонникам.

Окремо президент згадав українських бойових командирів і сотні тисяч військових, які стоять щитом заради того, щоб Україна залишалася домом для українців і змогла здобути мир.

– Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність, – наголосив Зеленський.

На завершення він привітав усіх, хто боронить Україну, та висловив вдячність і повагу захисникам і захисницям.

Джерело : Офіс президента

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