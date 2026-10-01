Мобілізація в Україні триває, а разом із нею змінюються правила бронювання, оформлення відстрочок і ведення військового обліку. Частину процедур уже перевели в автоматичний формат, а для окремих категорій військовозобов’язаних з’явилися нові можливості.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката адвокатського об’єднання LESHCHENKO & PARTNERS Данила Трясова, чи передбачені зміни до закону про мобілізацію з жовтня 2026 року та на що варто звернути увагу.

Мобілізація з 1 жовтня та бронювання працівників ОПК: скільки підприємств підтвердили критичність

За даними Міністерства оборони, 86% підприємств ОПК підтвердили статус критично важливих. Відповідно, вони зберегли можливість бронювати своїх працівників за встановленою процедурою.

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Для працівника це означає, що за наявності чинної броні його не призивають на військову службу під час мобілізації на строк, протягом якого діє відповідна відстрочка.

Проте сам факт роботи на підприємстві оборонної галузі автоматично не означає наявності бронювання. Підприємство повинно мати статус критично важливого, а працівник — бути включеним до відповідного списку на бронювання.

Жовтень 2026: нові правила мобілізації та відстрочка для вчителів у Резерв+

З 10 вересня 2026 року в Резерв+ доступна онлайн-відстрочка для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Тепер їм не потрібно збирати паперові довідки, завіряти їх у керівника закладу чи особисто звертатися до ЦНАП або ТЦК.

Але відстрочку оформлять не кожному працівнику школи. Резерв+ автоматично перевіряє дані в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України.

Для позитивного результату мають одночасно виконуватися чотири умови:

заклад освіти в АІКОМ вказаний як основне місце роботи;

педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;

посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ закладу в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи за даними ПФУ.

Тобто самої роботи у школі недостатньо. Якщо людина працює за сумісництвом, має менше ніж 0,75 ставки або в державних системах неправильно зазначені дані про місце роботи, Резерв+ не зможе підтвердити право на відстрочку.

Переоформлення відстрочки: які виникають проблеми

Адвокат розповів, що наприкінці липня Кабмін ухвалив постанову №978, якою внесено зміни до порядку оформлення відстрочок.

Військовозобов’язані, які вже мають відстрочку, у разі виникнення нової підстави, визначеної статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, можуть звернутися із заявою про переоформлення відстрочки за іншою підставою.

Подання такої заяви саме по собі не припиняє чинну відстрочку до ухвалення відповідного рішення. Якщо відстрочку переоформлено, попередня втрачає чинність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про нову відстрочку.

Однак, за словами Данила Трясова, на практиці під час переоформлення виникають проблеми. Зокрема, у ЦНАП у деяких випадках від військовозобов’язаних вимагають не лише заяву на переоформлення відстрочки, а й окрему власноруч написану заяву про відмову від попередньої відстрочки.

Така заява про відмову від попередньої відстрочки не урегульована на законодавчому рівні і може свідчити про дискреційну свавільність з боку органів державної влади.

— Більш того, своїми протиправними діями ТЦК та ЦНАП як посередник адміністративних послуг створюють військовозобов’язаному таку ситуацію, коли останній може отримати відмову в переоформленні відстрочки, і одночасно в нього може зникнути і попередня відстрочка з урахуванням наявності заяви про відмову від попередньої відстрочки, — попередив експерт.

У разі таких дій з боку ТЦК та ЦНАП адвокат радить звертатися по правничу допомогу та, за необхідності, оскаржувати дії органів у суді.

Облік за віком: що автоматично змінюватиметься в реєстрі Оберіг

Ще одна зміна стосується чоловіків, які досягли граничного віку перебування на військовому обліку. У Резерв+ статус Виключено з обліку мають, зокрема, громадяни, які досягли граничного віку перебування на військовому обліку.

Тепер Міноборони впроваджує автоматичне опрацювання таких випадків через реєстр Оберіг. Тобто людині не потрібно окремо подавати заяву лише для того, щоб підтвердити факт досягнення граничного віку.

Після отримання актуальних даних статус у військовому обліку має змінюватися автоматично. У Резерв+ оновлена інформація підтягується з реєстру Оберіг.

Після виключення з військового обліку на людину вже не поширюються правила, які стосуються військовозобов’язаних.

Мобілізація з 1 жовтня 2026 в Україні: що зміниться для жінок-медиків

Окремо Данило Трясов звертає увагу на військовий облік жінок, які закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність.

Відповідно до абзацу другого частини 11 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Відповідно до пункту 50 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою №1487, заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, у семиденний строк після здобуття відповідної освіти подають список таких жінок за формою згідно з додатком 14 до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання таких жінок.

Інформація, що міститься у зазначеному списку, є підставою для внесення районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про таких жінок як військовозобов’язаних із визначенням номера військово-облікової спеціальності, без визначення ступеня їх придатності до військової служби.

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов’язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за задекларованим або зареєстрованим місцем їх проживання для визначення ступеня їх придатності до військової служби.

Були внесені зміни постановою №916 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

З урахуванням цього навчальні заклади подають інформацію до ТЦК про жінок, які отримали медичну освіту, а ТЦК вносять відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про таких жінок, що вважається автоматичною постановкою на військовий облік без визначення придатності.

Також цією ж постановою передбачено, що жінки, які отримали медичну освіту, зобов’язані протягом 60 діб звернутися до ТЦК для визначення придатності до проходження військової служби, проходження ВЛК і отримання військово-облікового документа, витягу з Резерв+.

Подальше неприбуття для проходження ВЛК може розцінюватися ТЦК як порушення правил військового обліку та стати підставою для притягнення такої особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП і накладення адміністративного стягнення у розмірі 17 000–25 500 грн.

— При працевлаштуванні роботодавець вимагає військово-обліковий документ, який з 2027 року повинен бути у всіх жінок, які отримали медичну або фармацевтичну освіту і планують працевлаштовуватися. Інакше роботодавець вимушений буде повідомити ТЦК про порушення правил військового обліку, — попередив експерт.

Окремо адвокат наголосив, що у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, за контрактом. Це передбачено частиною 12 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Повернувся із СЗЧ: чому це ще не означає поновлення на службі

Міністерство оборони звернуло увагу на ситуації, коли військовий після СЗЧ фактично повернувся до частини, але його військова служба юридично ще не була продовжена.

Самого прибуття до військової частини недостатньо. Для поновлення служби має бути виданий відповідний наказ командира.

Міноборони наголошує, що військовослужбовців із призупиненою військовою службою не можна залучати до виконання обов’язків, зокрема до бойових завдань. Лише після наказу командира про продовження військової служби військового можна залучати до виконання обов’язків, а також поновити йому грошове та інші види забезпечення, пільги та соціальні гарантії.

Це правило поширюється для військових, які повернулися після СЗЧ, але їхня служба була призупинена.

Під час СЗЧ військовослужбовцю припиняють виплату грошового забезпечення. Після належного оформлення повернення на службу виплати поновлюють, але гроші за період СЗЧ не нараховуються.

Тобто якщо військовий самовільно залишав частину два місяці, після повернення він не отримує грошове забезпечення за ці два місяці.

Поновлення виплат відбувається після фактичного повернення та належного оформлення військовослужбовця, зокрема зарахування до списків особового складу. Поновлення оформлюється наказом командира.

Є окремі правила і щодо додаткової винагороди. За інформацією Міноборони, військовослужбовців, які перебували у СЗЧ, не включають до наказів про виплату додаткової винагороди за весь місяць, у якому сталося порушення, за весь період СЗЧ і за весь місяць повернення.

Повернення військових після СЗЧ за кордоном: що зміниться з жовтня

Адвокат нагадав, що спрощена процедура повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, зокрема перебуваючи за кордоном, діяла до 20 вересня 2026 року.

Вона стосувалася військовослужбовців, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року включно. У межах цієї процедури вони могли подати рапорт через Армія+ та самостійно обрати нову військову частину з переліку підрозділів.

Наразі цей спрощений механізм уже не діє. Після 20 вересня добровільне повернення із СЗЧ здійснюється на загальних умовах, зокрема через Військову службу правопорядку та батальйони резерву.

За словами Данила Трясова, це означає довший процес повернення, триваліше очікування на відновлення грошового забезпечення та відсутність можливості самостійно обрати військову частину для продовження служби.

Також військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо під час дії воєнного стану вперше здійснив СЗЧ, відповідно до частини 5 статті 401 КК України.

Для цього він має написати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини (батальйону резерву) на продовження проходження військової служби.

Також необхідно звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до військової служби. Матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення.

Лубінець назвав частку затриманих під час мобілізації, які доходять до фронту

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про показник, який стосується людей, затриманих під час мобілізаційних заходів.

За його словами, до фронту доходить близько 2% таких затриманих. Лубінець пояснив, що йдеться не про всіх мобілізованих в Україні, а саме про людей, яких затримували під час мобілізаційних заходів.

В інтерв’ю Українській правді омбудсмен пов’язав цей показник із проблемами на різних етапах комплектування. За його словами, ефективність мобілізації не варто оцінювати лише за кількістю людей, яких ТЦК передали до навчальних центрів. Він вважає важливішим показником кількість військових, які після підготовки реально потрапили до підрозділів на фронті.

Лубінець також заявив, що ситуація з порушеннями прав людини під час мобілізації, яка, за його оцінкою, різко погіршилася у 2024 році, у 2026 році стала кращою. Водночас він окремо говорив про проблеми з комплектуванням підрозділів, які виконують завдання на першій і другій лініях оборони.

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