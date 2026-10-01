Нова пошта зазнала DDoS-атаки: у роботі сервісів стався збій
- 1 жовтня не працює застосунок Нової пошти.
- Нова пошта повідомила про атаки на свої системи.
У четвер, 1 жовтня, компанія Нова пошта зазнала кібератаки.
Про це повідомили в пресслужбі Нової пошти.
Не працює Нова пошта: що відомо про причини збою 1 жовтня
За даними Нової пошти, на їхні інформаційні системи здійснюється DDoS-атака, через що клієнти можуть зіштовхнутися з незначними та тимчасовими труднощами під час користування сервісами.
У компанії запевнили, що фахівці з ІТ-безпеки вже вживають усіх необхідних заходів для оперативного усунення наслідків атаки та підтримки стабільної роботи.
— Ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Дякуємо за розуміння, — зазначили в Новій пошті.
Також на збій в роботі Нової пошти почали скаржитися користувачі Facebook.
- Якісь проблеми з додатком і кабінетом??
- Нова Пошта, у вас проблема з додатком. Все лягло, жодного руху.
- Щось трекінг не працює.
- Неможливо ні оплатити посилку, ні отримати посилку з поштомата. Що з додатками? Неможливо замовити зворотний зв’язок.
Клієнтів Нової пошти закликають врахувати можливі тимчасові затримки під час оформлення або отримання посилок через мобільний застосунок та в відділеннях, поки триває ліквідація наслідків кібератаки.
Фото: Нова пошта