У четвер, 1 жовтня, компанія Нова пошта зазнала кібератаки.

Про це повідомили в пресслужбі Нової пошти.

Не працює Нова пошта: що відомо про причини збою 1 жовтня

За даними Нової пошти, на їхні інформаційні системи здійснюється DDoS-атака, через що клієнти можуть зіштовхнутися з незначними та тимчасовими труднощами під час користування сервісами.

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У компанії запевнили, що фахівці з ІТ-безпеки вже вживають усіх необхідних заходів для оперативного усунення наслідків атаки та підтримки стабільної роботи.

— Ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Дякуємо за розуміння, — зазначили в Новій пошті.

Також на збій в роботі Нової пошти почали скаржитися користувачі Facebook.

Якісь проблеми з додатком і кабінетом??

Нова Пошта, у вас проблема з додатком. Все лягло, жодного руху.

Щось трекінг не працює.

Неможливо ні оплатити посилку, ні отримати посилку з поштомата. Що з додатками? Неможливо замовити зворотний зв’язок.

Клієнтів Нової пошти закликають врахувати можливі тимчасові затримки під час оформлення або отримання посилок через мобільний застосунок та в відділеннях, поки триває ліквідація наслідків кібератаки.

Фото: Нова пошта

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