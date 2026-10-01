Контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли серії замовних убивств у Запоріжжі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серія замовних вбивств військових у Запоріжжі: що відомо

За даними розслідування, ФСБ РФ планувала ліквідувати чотирьох українських воїнів, заманивши їх нібито на “побачення” з жінками. Для цього російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств.

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Для кожного військовослужбовця мали організувати окрему “зустріч”. На місці “побачення” на воїнів ЗСУ мали чекати кілери ФСБ.

За задумом російської спецслужби, один із агентів мав напасти на військових із мисливським ножем, а інший — знімати процес на камеру телефона для “звіту”.

Співробітники контррозвідки СБУ завчасно викрили цей задум. Агентів затримали у Запоріжжі на гарячому, коли вони шукали локацію для засідки.

За матеріалами справи, завдання російської спецслужби виконували двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років.

За даними СБУ, у поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали “легкі” заробітки у Telegram-каналах.

Після вербування підозрювані спочатку виконали “тестову” місію — відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його.

Після цього ФСБ поставила агентам нове завдання — провести серію замовних убивств.

Підозрювані почали шукати місця, де можна було організувати засідку. Серед пріоритетних локацій були околиці міста та гаражні кооперативи.

За завданням РФ агенти придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавички.

Після першого вбивства вони планували позбутися цих речей, а потім придбати новий “комплект” для наступних замахів.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами їхніх контактів із ФСБ. Також правоохоронці виявили холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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