Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим і працівникам оборонної промисловості, які забезпечують можливість завдавати ударів по російських військових об’єктах.

Зеленський про результати дипстрайків

Як повідомив президент у Telegram, Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по цілях, пов’язаних із веденням війни проти України.

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Зеленський повідомив, що серед останніх уражених об’єктів — ціль у Чорному морі (судячи з оприлюдненого відео, йдеться про судно), місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ, нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення російських військ у Брянській області.

– І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні, – написав він у Telegram.

Президент наголосив, що саме такі справедливі відповіді зараз потрібні, а Україна й надалі намагатиметься позбавляти Росію можливостей продовжувати війну.

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