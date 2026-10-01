Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим і працівникам оборонної промисловості, які забезпечують можливість завдавати ударів по російських військових об’єктах.

Зеленський про результати дипстрайків

Як повідомив президент у Telegram, Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по цілях, пов’язаних із веденням війни проти України.

I thank all our defenders who are working to send Russia’s sick war back to where it came from. This means thousands upon thousands of people in our defense industry working to ensure that Ukraine has the means to respond to every Russian strike. And thousands of warriors who… pic.twitter.com/ARz5LCfIpu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

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Зеленський повідомив, що серед останніх уражених об’єктів — ціль у Чорному морі (судячи з оприлюдненого відео, йдеться про судно), місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ, нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення російських військ у Брянській області.

– І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні, – написав він у Telegram.

Президент наголосив, що саме такі справедливі відповіді зараз потрібні, а Україна й надалі намагатиметься позбавляти Росію можливостей продовжувати війну.

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