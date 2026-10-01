З 1 жовтня 2026 року на українців чекає низка важливих змін. Вони стосуватимуться тарифів на електроенергію, опалювального сезону, соціальних виплат, роботи критично важливих підприємств, а також переходу на зимовий час.

Що зміниться для українців з 1 жовтня 2026 року та про які важливі дати не варто забути – перелік змін читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Воєнний стан і мобілізація у жовтні 2026 року: до якої дати діятимуть

У жовтні в Україні продовжуватимуть діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закони №4928-ІХ та №4929-ІХ, якими їх було продовжено на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

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Відповідно до законодавства, МЗС мало повідомити Генерального секретаря ООН та іноземні держави про продовження воєнного стану й пов’язані з ним тимчасові обмеження прав і свобод.

Перехід на зимовий час у жовтні 2026 року: коли переводити годинник

Також у жовтні 2026 року на українців чекає перехід на зимовий час. Попри багаторічні дискусії про скасування сезонного переведення годинників, чинні правила залишаються без змін.

У 2026 році Україна перейде на зимовий час у неділю, 25 жовтня. У ніч із 24 на 25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад, тобто на 3:00.

Більшість смартфонів, комп’ютерів та інших сучасних пристроїв змінять час автоматично, якщо в налаштуваннях правильно вказаний часовий пояс.

Скасувати сезонне переведення мав законопроєкт №4201 Про обчислення часу в Україні, який Верховна Рада ухвалила у 2024 році. Він передбачав відмову від літнього часу та перехід на постійний стандартний час UTC+2. Однак президент документ не підписав, тому він не набув чинності.

Опалювальний сезон 2026–2027: коли в Україні можуть увімкнути тепло

Опалювальний сезон 2026–2027 в Україні традиційно стартуватиме залежно від погодних умов. Єдиної дати увімкнення тепла по всій країні немає, адже рішення про початок опалення ухвалює місцева влада.

Зазвичай тепло подають після того, як середньодобова температура протягом трьох діб тримається на рівні +8°C або нижче. Тому в різних містах і громадах опалювальний сезон може розпочатися у різні дні.

Станом на початок вересня до зими було підготовлено 79,2% житлового фонду, або понад 114 тис. будинків. У системі теплопостачання були готові 14 194 котельні, а також понад 13,3 тис. км теплових мереж. Підготовка тривала і на об’єктах водопостачання та соціальної сфери.

Особливу увагу цього року приділяють стійкості систем після можливих російських атак. У громадах готують резервні джерела живлення, запаси обладнання та матеріалів для швидкого відновлення подачі тепла і води.

Субсидії на опалювальний сезон: що зміниться з 1 жовтня

У жовтні в Україні розпочинається новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для більшості нинішніх отримувачів Пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тому повторно подавати документи не потрібно.

Однак тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні, а також у разі зміни складу домогосподарства, соціального статусу чи інших обставин, що впливають на право на допомогу, необхідно окремо звернутися до ПФУ.

Якщо подати документи з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію призначать з початку опалювального періоду, але не раніше виникнення права на неї. У разі пізнішого звернення допомогу нараховуватимуть із місяця подання заяви.

До 95 тис. грн для ветеранів із порушеннями зору: як отримати допомогу

До 30 жовтня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн цільової допомоги від Червоного Хреста.

Кошти надходять на спеціальні рахунки та призначені для облаштування побуту й створення більш безпечного та комфортного житлового простору. Програма передбачає 26 видів техніки та адаптаційних засобів, зокрема смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивну побутову техніку та навігаційні системи.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Для ВПО заяву приймають за адресою фактичного проживання.

19 400 грн на опалювальний сезон: хто може отримати допомогу до 30 жовтня

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 грн на проходження опалювального сезону.

Допомога передбачена для вразливих категорій населення, зокрема людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, ВПО, отримувачів житлових субсидій, багатодітних і прийомних сімей, одиноких матерів, родин із дітьми з інвалідністю, дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей.

Заяву на виплату можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту.

На програму уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина фінансування надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2026 року: скільки платитимуть українці

Уряд продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня. Для більшості побутових споживачів ціна залишиться без змін і становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Водночас із 1 жовтня для домогосподарств з електроопаленням діятиме пільговий тариф. Він також поширюватиметься на багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Для таких споживачів у період з 1 жовтня до 30 квітня тариф становитиме 2,64 грн за кВт⋅год за умови споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць. За обсяг понад цей ліміт діятиме звичайна ціна 4,32 грн за кВт⋅год.

Виплати до Дня Незалежності: хто може звернутися по гроші

У жовтні 2026 року частина українців ще зможе отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Йдеться про громадян, які набули право на виплату до 24 серпня, але станом на 1 жовтня кошти їм не надійшли.

У такому разі потрібно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду України. Виплату мають провести до 1 листопада 2026 року.

Розмір допомоги залежить від статусу отримувача. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від 2 700 до 3 100 грн, учасники бойових дій – 1 000 грн, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць – 650 грн, а учасники війни – 450 грн.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, поштою до територіального органу ПФУ чи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням КЕП.

Нові критерії критичності для агропідприємств

З 18 жовтня в Україні мають запрацювати оновлені критерії, за якими агропідприємства, а також компанії у сферах лісового, рибного господарства та земельних відносин зможуть підтверджувати статус критично важливих для економіки.

Для отримання статусу підприємству буде достатньо відповідати щонайменше двом критеріям. Серед них – річний дохід від 20 млн грн, відповідні КВЕД, належність до сфери управління Мінагрополітики або певний розмір земельного банку.

Зокрема, для сільськогосподарських підприємств мінімальна площа оброблюваних угідь становитиме від 200 га, а для виробників плодової продукції – від 50 га багаторічних насаджень.

Для лісових підприємств мінімальна площа земель у постійному користуванні має становити від 2 500 га, а для організацій водокористувачів площа обслуговування меліоративної інфраструктури – понад 500 га.

Наказ Мінагрополітики №11 від 2 вересня 2026 року з урахуванням змін, внесених наказом №15 від 7 вересня, має набути чинності 18 жовтня 2026 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

В УКАБ зазначають, що нові правила мають спростити процедуру підтвердження критичності, зокрема для малих агровиробників через Державний аграрний реєстр.

Повернення повних вимог до маркування продуктів

З 1 жовтня в Україні знову діятимуть повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Тимчасові спрощення, запроваджені на початку повномасштабної війни, скасовують.

Тепер виробники та імпортери повинні зазначати обов’язкову інформацію державною мовою, а дані на упаковці мають відповідати фактичному складу продукту, зокрема його рецептурі, харчовій цінності та інформації про алергени.

Також більше не можна буде ввозити для продажу продукцію, маркування якої не відповідає українському законодавству, зокрема якщо інформація на упаковці подана лише іноземною мовою.

Водночас товари, які вже були промарковані за спрощеними воєнними правилами, дозволять продавати до завершення терміну їх придатності.

Стартує підготовка студентів до національного спротиву

Також з 1 жовтня 2026 року для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за денною або дуальною формою має розпочатися підготовка до національного спротиву. Таку дату прямо передбачає закон №4826-IX.

Підготовка у закладах освіти передбачає вивчення дисципліни Основи національного спротиву. Вона має формувати знання та практичні навички, необхідні для захисту України та дій в умовах воєнних загроз.

Закон передбачає теоретичну та практичну складові підготовки. Серед навичок, які охоплює система підготовки до національного спротиву, – поводження зі стрілецькою зброєю, мінна безпека та домедична допомога. Для студентів з інвалідністю або частковою втратою працездатності передбачена можливість звільнення від практичних занять, які можуть зашкодити здоров’ю.

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