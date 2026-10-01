У Києві відновлюють рух наземного громадського транспорту через Південний міст у звичайному режимі.

Влучання у Південний міст: рух наземного громадського транспорту відновлено

Як повідомила КМВА, за попередніми результатами обстеження, фахівці КП Київавтошляхміст не виявили критичних пошкоджень конструкцій мосту.

Автобуси №22 та №91 знову курсують через Південний міст за звичними маршрутами.

Зараз дивляться

Водночас фахівці продовжують перевіряти конструкції метрополітену на мосту. Про відновлення повноцінного руху поїздів повідомлять додатково.

Наразі поїзди зеленої гілки метро курсують на двох ділянках: Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний хутір.

Нагадаємо, що 1 жовтня у результаті російської атаки на Київ було зафіксовано два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Після цього рух Південним мостом у столиці зупинили. У КМВА повідомили, що через наслідки атаки поїзди зеленої лінії метро та наземний громадський транспорт тимчасово курсують зі змінами.

Безпілотник влучив поблизу опорної частини та в огорожу Південного мосту саме в той момент, коли ним рухався потяг метро зеленої лінії. Пасажири та машиніст не постраждали, скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.