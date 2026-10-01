Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 681-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,535 млн.

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Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 535 870 (+1 900);

танків – 12 388;

бойових броньованих машин – 25 464 (+1);

артилерійських систем – 50 555 (+36);

РСЗВ – 2 174 (+3);

засобів ППО – 1 683 (+1);

літаків – 443;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288);

крилатих ракет – 5 126 (+5);

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524);

спеціальної техніки – 4 774 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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