Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 681-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,535 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 535 870 (+1 900);
  • танків – 12 388;
  • бойових броньованих машин – 25 464 (+1);
  • артилерійських систем – 50 555 (+36);
  • РСЗВ – 2 174 (+3);
  • засобів ППО – 1 683 (+1);
  • літаків – 443;
  • гелікоптерів – 356;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288);
  • крилатих ракет – 5 126 (+5);
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524);
  • спеціальної техніки – 4 774 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Нічні вибухи в Києві 1 жовтня: горіли кафе та складська будівля, постраждав чоловік
Атака на Київ 1 жовтня 2026

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.