Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 1 жовтня: ліквідовано 1 900 окупантів та майже 1 300 БпЛА
Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 900 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 681-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,535 млн.
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Втрати ворога на 1 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 535 870 (+1 900);
- танків – 12 388;
- бойових броньованих машин – 25 464 (+1);
- артилерійських систем – 50 555 (+36);
- РСЗВ – 2 174 (+3);
- засобів ППО – 1 683 (+1);
- літаків – 443;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288);
- крилатих ракет – 5 126 (+5);
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524);
- спеціальної техніки – 4 774 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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