Загинув Марат Мамбетов, командир ланки тактичної авіації Привид Києва
У четвер, 1 жовтня, загинув командир ланки 40 бригади тактичної авіації Привид Києва, капітан Марат Мамбетов. Йому було 25 років.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загинув капітан Марат Мамбетов
– На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив, – йдеться у повідомленні.
Капітан Марат Редванович Мамбетов обіймав посаду командира ланки 40 бригади тактичної авіації Привид Києва.
– Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Йому було 25, – зазначили в Повітряних силах.
Нагадаємо, у червня у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України.
Унаслідок падіння літака Су-24М загинули майор Загарулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.
Фото: Повітряні сили ЗСУ