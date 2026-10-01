У четвер, 1 жовтня, загинув командир ланки 40 бригади тактичної авіації Привид Києва, капітан Марат Мамбетов. Йому було 25 років.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загинув капітан Марат Мамбетов

– На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив, – йдеться у повідомленні.

Капітан Марат Редванович Мамбетов обіймав посаду командира ланки 40 бригади тактичної авіації Привид Києва.

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– Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Йому було 25, – зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, у червня у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України.

Унаслідок падіння літака Су-24М загинули майор Загарулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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