Довічне ув’язнення – це найвища міра кримінального покарання, яке призначається за умисні особливо тяжкі злочини.

Позбавлення волі полягає в поміщенні засудженого до кримінально-виконавчої установи закритого типу та в його ізоляції на певний строк. В деяких країнах довічне позбавлення волі слугує заміною смертної кари або є її альтернативою.

Чи є довічне ув’язнення в Україні, скільки років дають при довічному позбавленні волі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Довічне ув’язнення в Україні: статистика

За даними, оприлюдненими на основі статистики пенітенціарної системи, станом на 1 січня 2026 року в Україні було 1 573 довічно ув’язнених. Роком раніше, на 1 січня 2025 року, їх було 1 579. Тобто за 2025 рік кількість довічників зменшилася на 6 осіб. Серед них на початок 2026 року було 30 жінок. Упродовж 2025 року померли 30 довічно засуджених.

Станом на 1 лютого 2024 року, за даними Мін’юсту, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України перебували 43 387 людей. До довічного позбавлення волі з них засуджені 1 593 особи.

У 2023 році в той самий час в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах перебувало 42 726 осіб. Порівняно з тогорічними даними можна зробити висновок, що кількість ув’язнених збільшилась щонайменше на 661 особу (при цьому більшість довічників – чоловіки).

Чи є довічне ув’язнення в Україні та за що його дають

В Україні є довічне ув’язнення. За українським законодавством, це найвища міра покарання.

Довічне ув’язнення в Україні встановлюється за вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов’язаних з вбивством однієї чи кількох осіб з обставинами, які обтяжують покарання.

Довічне ув’язнення застосовується лише у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом України, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк.

Таке покарання не застосовується:

до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, а також до осіб у віці понад 65 років;

жінок, які були вагітними під час скоєння злочину або на момент вироку;

у випадках, передбачених ч. 4 ст. 68 Кримінального Кодексу України.

Довічне позбавлення волі – через скільки років можлива апеляція

Довічне ув’язнення в Україні передбачало ув’язнення особи строком до 20 років з подальшою можливістю звернутися з проханням про помилування.

У 2023 році президент України пом’якшив покарання для довічно ув’язнених й вніс зміни у Положення про порядок здійснення помилування (указ № 838 від 22 грудня 2023 року). Він зменшив мінімальний термін відбуття довічного покарання з 20 до 15 років (тобто на 5 років).

Конвенція про захист прав людини не забороняє засуджувати людей до довічного за особливо тяжкі злочини, такі як убивство. Однак у в’язнів має бути реальна перспектива звільнення і можливість перегляду вироку.

Під час війни до довічного ув’язнення можуть бути засуджені особи за сприяння розв’язанню повномасштабної війни проти України та за співпрацю з російськими окупантами.

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