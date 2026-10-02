Студенти, які перебувають на навчанні у коледжах, училищах та вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку від мобілізації.

Це означає, що під час здобуття освіти вони тимчасово звільняються від обов’язку проходити військову службу, однак для отримання такої відстрочки потрібно дотриматися певних умов і правил, передбачених законодавством.

Про те, кому зі студентів не надається відстрочка від мобілізації та хто може її втратити, ми поспілкувалися з юристкою GRACERS Ганною Золотовою.

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Які категорії студентів не мають право на відстрочку

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 1. ст. 10 Закону України Про освіту,

Про освіту, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Йдеться про продовження освіти на наступному рівні після завершення попереднього відповідно до встановленої освітньої ієрархії. Простими словами: після школи – вступ до коледжу чи університету, після бакалаврату – навчання в магістратурі, а після магістратури – вступ до аспірантури.

– Тобто ті, хто здобуває освіту не послідовно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації, – зазначила експертка.

Як оформити відстрочку студентам

Відстрочка студентам не надається автоматично, тобто її потрібно оформити. З 1 листопада 2025 року ТЦК більше не приймають від громадян заяви на відстрочку. Для студентів, аспірантів та докторантів оформлення відстрочки доступне через Резерв+, а інформація про навчання перевіряється через ЄДЕБО. Міноборони зазначає, що студенти входять до категорій, для яких відстрочка може оформлюватися онлайн.

Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури:

довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури;

довідку закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до ЦНАП.

Інформація про здобувачів освіти автоматично перевіряється через ЄДЕБО.

– Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період зазначеним особам надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Немає значення, якою є форма фінансування – бюджетне місце чи контрактне, – наголосила юристка.

Кому зі студентів не надається відстрочка

– Відстрочка не надається чоловікам віком від 25 років, які вдруге здобувають освіту на тому ж або нижчому рівні та на заочній, дистанційній, мережевій чи індивідуальній формі навчання, – попередила експертка.

Кого можуть позбавити відстрочки зі студентів:

хто здобуває освіту непослідовно;

студентів, які навчаються не на очній або дуальній формі навчання;

хто отримує вже здобутий освітній рівень повторно.

У більшості вищих навчальних закладів студенти, що завершують бакалаврат, отримують диплом наприкінці червня або на початку липня, а наказ про зарахування до магістратури набирає чинності лише на початку вересня.

Тобто фактично з початку липня до початку вересня військовозобов’язаний студент не користується правом на відстрочку. В цей період особу можуть мобілізувати, якщо вік старше 25 років.

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