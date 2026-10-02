У Києві під час повітряної тривоги наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху транспорту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як курсує транспорт київськими мостами під час тривоги

У столиці діють такі обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги:

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Дарницький міст – транспорт рухається однією смугою з правого берега на лівий;

міст Метро – рух транспорту з лівого на правий берег перекривається;

Подільський мостовий перехід – рух транспорту з лівого на правий берег перекривається;

Південний міст після чергової атаки ворога повністю закритий для руху автотранспорту та метро.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав жителів і гостей столиці з розумінням поставитися до змін в організації дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Що відомо про атаки РФ на Південний міст

Російські військові атакують Південний міст у Києві з 1 жовтня.

У четвер близько опівдня два дрони впали поблизу опорної конструкції мосту, коли ним рухався поїзд метро “зеленої” лінії. Пасажири та машиніст не постраждали.

Увечері того самого дня ще один російський БпЛА пошкодив опору мосту, проїжджу частину, відбійник та захисну бетонну конструкцію метро.

Сьогодні вранці та ввечері Південний міст знову зазнав ворожих ударів.

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