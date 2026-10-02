Україна інтенсивно використовує F-16 у складних умовах, однак промислові партнери дедалі швидше повертають літаки після капітального ремонту.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі X.

Стан українських F-16: що відомо

Тихий зазначив, що Україна інтенсивно використовує парк F-16 у складних умовах. За його словами, Київ від початку розумів, що підтримувати ці літаки у боєздатному стані буде непросто.

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Одна з причин полягає в тому, що деякі компоненти для ранньої модифікації F-16 уже не виробляють, тому знайти їх стає дедалі складніше.

Водночас речник МЗС спростував повідомлення про нібито катастрофічний стан українських винищувачів.

— Утім, нещодавні повідомлення про нібито катастрофічно низький рівень справності літаків і надто тривалі терміни обслуговування не відповідають дійсності. Наші промислові партнери не лише й далі передають літаки після капітального ремонту, а й роблять це дедалі швидше. Терміни обслуговування скорочуються, а не зростають, — зазначив Тихий.

За словами дипломата, Україна повністю довіряє промисловим партнерам і розраховує на подальше вдосконалення процесів обслуговування.

Це має забезпечити максимальну боєготовність та справність українських F-16 протягом зимових місяців, коли ці спроможності будуть особливо потрібні.

Тихий також застеріг, що повідомлення про стан винищувачів не повинні підривати довіру до міжнародного фінансування їхнього обслуговування або ставити під сумнів необхідність передачі Україні нових F-16 з арсеналів партнерів.

— Ми не маємо дозволити дезінформації послабити цю життєво важливу підтримку. Модернізація та обслуговування нашого парку F-16 і надалі залишаються ключовими для захисту повітряного простору України та її людей, — наголосив дипломат.

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