У Резерв+ тимчасово призупинять оформлення окремих відстрочок: причини та терміни
У мобільному застосунку Резерв+ тимчасово обмежать можливість оформлення низки відстрочок від мобілізації.
Обмеження пов’язані з проведенням планових технічних робіт у системах Міністерства соціальної політики України, які розпочинаються у п’ятницю, 2 жовтня, о 14:30.
Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне
Через технічні заходи на декілька діб стане недоступним онлайн-оформлення відстрочок, пов’язаних із наявністю інвалідності — як особистої, так і дітей або батьків військовозобов’язаного.
Розробники та технічна служба наполегливо закликають громадян не намагатися перезаходити у застосунок для виправлення ситуації.
— Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу, — наголошують у повідомленні.
Водночас усі раніше оформлені документи залишаться дійсними та не зникнуть із системи.
Якщо відомості про інвалідність або вже надану відстрочку відображаються у вашому електронному військово-обліковому документі, ця інформація повністю збережеться.
Фахівці планують завершити регламентні роботи та повністю відновити функціонал сервісу орієнтовно 4 жовтня після 16:00.
Про точний час відновлення послуг користувачів повідомлять окремо.