У мобільному застосунку Резерв+ тимчасово обмежать можливість оформлення низки відстрочок від мобілізації.

Обмеження пов’язані з проведенням планових технічних робіт у системах Міністерства соціальної політики України, які розпочинаються у п’ятницю, 2 жовтня, о 14:30.

Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне

Через технічні заходи на декілька діб стане недоступним онлайн-оформлення відстрочок, пов’язаних із наявністю інвалідності — як особистої, так і дітей або батьків військовозобов’язаного.

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Розробники та технічна служба наполегливо закликають громадян не намагатися перезаходити у застосунок для виправлення ситуації.

— Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу, — наголошують у повідомленні.

Водночас усі раніше оформлені документи залишаться дійсними та не зникнуть із системи.

Якщо відомості про інвалідність або вже надану відстрочку відображаються у вашому електронному військово-обліковому документі, ця інформація повністю збережеться.

Фахівці планують завершити регламентні роботи та повністю відновити функціонал сервісу орієнтовно 4 жовтня після 16:00.

Про точний час відновлення послуг користувачів повідомлять окремо.

Джерело : Міноборони

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