Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна випробовує п’ять моделей високошвидкісних безпілотників, призначених для перехоплення російських реактивних дронів.

Зеленський заявив про випробовування 5 моделей дронів-перехоплювачів реактивних БпЛА

Як розповів голова нашої держави в інтерв’ю Financial Times, до кінця жовтня 2026 року Україна планує виробити близько 400 одиниць однієї з моделей перехоплювачів. Ще чотири розробки наразі проходять випробування.

Водночас масштабування виробництва таких засобів ускладнює дефіцит окремих комплектуючих, зокрема двигунів.

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Президент пояснив, що значну частину двигунів Україна змушена імпортувати. Власне виробництво також існує, однак його обсягів поки недостатньо для забезпечення необхідних потреб.

– Двигуни є ключовими, ми справді імпортуємо багато двигунів. Є деякі двигуни нашого виробництва, але їх недостатньо, — сказав Зеленський.

Ще однією проблемою Зеленський назвав нестачу фінансування, яка стримує розробку та серійне виробництво критично важливого озброєння.

За його словами, нині українські сили здатні знищувати близько 57% російських реактивних безпілотників. Показник перехоплення звичайних дронів становить приблизно 85–90%.

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