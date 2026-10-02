Колабораціоніст — це особа, яка добровільно співпрацює з окупаційною владою на шкоду власній країні.

Яка відповідальність за колабораціонізм в Україні у 2026 році — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Що таке колабораціонізм в Україні

Колабораціонізм (collaboration, співробітництво) — співпраця громадян певної держави з ворогом та заподіяння шкоди власній країні.

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Які дії громадян вважаються колабораціонізмом в Україні:

особи, які публічно (на мітингах, зборах, в соціальних мережах, пресі тощо) заперечують збройну агресію Росії проти України та окупацію частини українських територій;

особи, які підтримують збройні формування ворога та його окупаційну адміністрацію;

особи, які закликають підтримувати дії держави-агресора та співпрацювати з уповноваженими органами ворога;

особи, які закликають до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях нашої країни;

українці, які добровільно зайняли різного роду посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території нашої країни;

громадяни України, які брали участь в організації та проведенні незаконних виборів (референдумів) на тимчасово окупованій території або публічно закликали до них;

громадяни України, які поширювали пропаганду та працювали в інтересах держави-агресора у закладах освіти, а також сприяли впровадженню стандартів освіти окупантів в українських закладах освіти;

особи, які передавали матеріальні ресурси військовим держави-агресора, проводили господарську діяльність та усіляко взаємодіяли з ворогом на його користь.

Відповідальність за колабораціонізм в Україні

В Україні 15 березня 2022 року набув чинності закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Цим документом було внесено зміни до Кримінального кодексу України, зокрема додано статтю Колабораційна діяльність (111-1).

За колабораціонізм передбачена відповідальність, яка залежить від тяжкості вчинених дій. Види покарань встановлюються Кримінальним кодексом України (ст.111-1).

Згідно з документом, на порушника може накладатися:

арешт на строк до 6 місяців;

виправні роботи строком до 2 років;

позбавлення волі на строк до 15 років;

довічне позбавлення волі;

штраф до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 тис. грн;

конфіскація майна.

Дивіться, яка відповідальність передбачена за колабораціонізм в Україні, в інфографіці:

Джерело: Національне агенство з питань запобігання корупції

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