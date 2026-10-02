Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 2 жовтня: ліквідовано 1 520 окупантів, 37 артсистем та 1 470 БпЛА
Втрати ворога на 2 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 682-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,537 млн.
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Втрати ворога на 2 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб;
- танків – 12 388 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од;
- артилерійських систем – 50 592 (+37) од;
- РСЗВ – 2 175 (+1) од;
- засобів ППО – 1 683 (+0) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 156 309 (+422) од;
- спеціальної техніки – 4 780 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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