Графіки відключення світла 4 жовтня: чи буде електрика у неділю
У неділю, 4 жовтня, по всій Україні не будуть запроваджені заходи по обмеженню постачання електроенергії.
Про це повідомляє у суботу Укренерго.
Графіки відключення світла 4 жовтня: що відомо
– 4 жовтня відключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Укренерго звертає увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися внаслідок російських атак та радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго та обленерго.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби отримали два російські документи, у яких містяться детальні плани атак на енергетичну інфраструктуру України взимку.
За його словами, йдеться про два об’ємні документи з таблицями та розрахунками. У них російська сторона визначила конкретні об’єкти для ударів і вказала кількість озброєння, необхідну для їх ураження.
Серед визначених потенційних цілей – об’єкти генерації електроенергії, тепло- та водопостачання та системи водовідведення.