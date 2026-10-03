У неділю, 4 жовтня, по всій Україні не будуть запроваджені заходи по обмеженню постачання електроенергії.

Про це повідомляє у суботу Укренерго.

Графіки відключення світла 4 жовтня: що відомо

– 4 жовтня відключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Зараз дивляться

Укренерго звертає увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися внаслідок російських атак та радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго та обленерго.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби отримали два російські документи, у яких містяться детальні плани атак на енергетичну інфраструктуру України взимку.

За його словами, йдеться про два об’ємні документи з таблицями та розрахунками. У них російська сторона визначила конкретні об’єкти для ударів і вказала кількість озброєння, необхідну для їх ураження.

Серед визначених потенційних цілей – об’єкти генерації електроенергії, тепло- та водопостачання та системи водовідведення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.