Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Російські війська здійснили один ракетний та 90 авіаційних ударів, скинувши загалом 275 керованих авіабомб. Також окупанти випустили 9522 дрони-камікадзе і 2435 разів обстріляли позиції українських захисників та цивільні населені пункти.

Під обстрілами опинилися понад два десятки населених пунктів Сумської області та прикордоння Чернігівщини. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали точних ударів по об’єктах РФ. Знищено або уражено два пункти управління, осередки скупчення штурмових груп, логістичний об’єкт і п’ять артсистем.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби РФ завдала трьох авіаударів, застосувала п’ять КАБів та здійснила 55 обстрілів. Детальніше про ситуацію на фронті — на карті бойових дій.

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Карта бойових дій на 3 жовтня 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Ситуація в Україні на 3 жовтня 2026

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак російських військ. Армія РФ намагалася просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону. Російські війська вісім разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили чотири штурмові дії у районі Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 19 атак. Армія РФ намагалася просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку російські війська чотири рази атакували в бік Калинівського, Березового та Мирного.

На Гуляйпільському напрямку російські війська сім разів атакували позиції українських захисників. Армія РФ намагалася просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку російські війська один раз намагалися покращити свої позиції, атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку російські війська проводили одну штурмову дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

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Втрати ворога на 3 жовтня 2026

У Генеральному штабі ЗСУ підрахували загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року:

  • особового складу – близько 1 538 950 (+1 560);
  • танків – 12 391 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 477 (+6);
  • артилерійських систем – 50 637 (+45);
  • РСЗВ – 2 178 (+3);
  • засобів ППО – 1 683;
  • літаків – 443;
  • гелікоптерів – 356;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 824 (+14);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645);
  • крилатих ракет – 5 126;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 156 731 (+422);
  • спеціальної техніки – 4 783 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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