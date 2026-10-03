Карта бойових дій на 3 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Російські війська здійснили один ракетний та 90 авіаційних ударів, скинувши загалом 275 керованих авіабомб. Також окупанти випустили 9522 дрони-камікадзе і 2435 разів обстріляли позиції українських захисників та цивільні населені пункти.
Під обстрілами опинилися понад два десятки населених пунктів Сумської області та прикордоння Чернігівщини. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали точних ударів по об’єктах РФ. Знищено або уражено два пункти управління, осередки скупчення штурмових груп, логістичний об’єкт і п’ять артсистем.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби РФ завдала трьох авіаударів, застосувала п’ять КАБів та здійснила 55 обстрілів. Детальніше про ситуацію на фронті — на карті бойових дій.
Карта бойових дій на 3 жовтня 2026
Ситуація в Україні на 3 жовтня 2026
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак російських військ. Армія РФ намагалася просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.
На Куп’янському напрямку російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.
На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону. Російські війська вісім разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка.
На Слов’янському напрямку російські війська здійснили чотири штурмові дії у районі Озерного та Миколаївки.
На Краматорському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.
На Покровському напрямку російські війська здійснили 19 атак. Армія РФ намагалася просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.
На Олександрівському напрямку російські війська чотири рази атакували в бік Калинівського, Березового та Мирного.
На Гуляйпільському напрямку російські війська сім разів атакували позиції українських захисників. Армія РФ намагалася просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке.
На Оріхівському напрямку російські війська один раз намагалися покращити свої позиції, атакуючи в бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку російські війська проводили одну штурмову дію.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.
Втрати ворога на 3 жовтня 2026
У Генеральному штабі ЗСУ підрахували загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року:
- особового складу – близько 1 538 950 (+1 560);
- танків – 12 391 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 477 (+6);
- артилерійських систем – 50 637 (+45);
- РСЗВ – 2 178 (+3);
- засобів ППО – 1 683;
- літаків – 443;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 824 (+14);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645);
- крилатих ракет – 5 126;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 156 731 (+422);
- спеціальної техніки – 4 783 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.