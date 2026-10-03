У Києві запровадили тимчасові обмеження для руху транспорту через два мости через річку Дніпро у разі оголошення сигналу повітряної тривоги. Зокрема, йдеться про Південний міст та Подільсько-Воскресенський міст. Рух іншими мостами не перекриватиметься.

Про це повідомляють КМВА та КМДА.

У Києві змінили правила руху двома мостами під час тривоги

Міська влада уточнила порядок проїзду для кожного з мостів через Дніпро:

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Подільсько-Воскресенський міст: під час оголошення сигналу або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин, після чого повністю відновлюється;

під час оголошення сигналу або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин, після чого повністю відновлюється; Південний міст: у разі оголошення сигналу повітряної тривоги рух з лівого на правий берег залишається відкритим без жодних обмежень. Водночас з правого на лівий берег рух транспорту обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення тривоги, після чого повністю відновлюється.

Виїзд на Південний міст у напрямку з правого берега на лівий здійснюється з боку Столичного шосе, Наддніпрянського шосе, а також від автовокзалу Видубичі.

Рух транспорту Північним мостом, Дарницьким мостом, мостом Патона та мостом Метро під час повітряних тривог здійснюватиметься без обмежень.

Водіїв та жителів столиці просять заздалегідь враховувати оновлені правила та графіки обмежень під час планування своїх поїздок містом.

Вранці 3 жовтня Росія атакувала Північний міст у Києві, застосувавши ударні безпілотники. Тоді у столиці пролунали вибухи через одну хвилину після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Крім цього, Росія атакувала Південний міст у Києві, використавши кілька хвиль навали дронами.

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