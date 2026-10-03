Сили оборони України завдали ударів по ворожих об’єктах у Самарському районі, які пов’язані з російською воєнною машиною.

Про це 3 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

ЗСУ завдали нових ударів по позиціях окупантів у РФ

– Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків Іскандерів у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру та об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей.

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The Russians continue to turn our infrastructure and everything that supports ordinary life into their targets. This morning in Kyiv, a “shahed” struck the Pivnichnyi Bridge. Overnight, residential buildings, railways, and energy infrastructure in many regions came under Russian… pic.twitter.com/I5lQr66YxC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2026

– Зранку в Києві Шахед ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну, – зазначив він.

За словами президента, українські військові знаходять способи справедливо відповідати на російські обстріли та повертати війну туди, звідки вона прийшла.

– Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію, – наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів за добу 2 жовтня. Серед цілей Сил оборони були нафтопереробні заводи, аеродроми, підприємства, ракетно-космічний центр і склад боєприпасів.

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