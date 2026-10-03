Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову політику Москви щодо повітряних атак, спрямовану на те, щоб змусити людей залишати Київ та інші міста. Однак Київ не завдаватиме ударів по цивільному населенню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Україна посилить удари по російських НПЗ

За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи, які свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін видав “нову доктрину” щодо військових атак на значно ширше коло цивільних об’єктів України напередодні цієї зими.

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– Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру… логістику… дороги, школи, лікарні, щоб чинити тиск на людей і змусити їх залишати столицю, залишати різні міста. Це мета операції, – сказав президент.

Він додав, що причиною зміни політики стало бажання Путіна продемонструвати силу в той час, коли його армія втрачає позиції в одному з ключових районів фронту та зазнає дедалі більших втрат.

Кремль не дав коментар на запит Reuters. Однак у заяві із закликом до іноземних громадян залишити Київ МЗС Росії заявило, що Москва продовжить систематично завдавати ударів по цілях, називаючи їх відповіддю на українські атаки по Росії протягом останніх місяців.

Протягом останнього тижня Київ зазнав безперервних атак російських дронів і ракет, спрямованих на енергетичні та телекомунікаційні об’єкти, дорожню та залізничну інфраструктуру.

Вперше Росія завдала ударів по мостах через Дніпро, які сполучають східну та західну частини Києва.

Зеленський додав, що Україна відповість на зміну тактики Москви, але не буде без розбору завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

– Ми маємо відповідати будь-яким доступним нам способом. Якщо вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати по їхній енергетиці. Насамперед по нафтопереробних заводах: тому, що приносить їм гроші для цієї війни. Але ми, звичайно, не будемо відповідати так само, як вони, завдаючи ударів по будь-яких цивільних об’єктах, – наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на початку вересня Путін дав вказівку діяти без будь-яких правил після того, як Росії не вдалося окупувати Україну.

Він зазначив з посиланням на дані розвідки, що Росія перейшла до масованих атак і прагне завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

Зокрема, йдеться про удари по мостах, дата-центрах, інтернету та мобільному зв’язку, лікарнях, дитячих садках, школах і університетах.

Президент припускає, що за допомогою атак на цивільне населення Путін прагне змусити жителів Києва залишити столицю.

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